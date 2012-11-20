人行加紧遴选台湾人民币清算行

德国地方政府决定向中国海航集团出售哈恩机场
德国莱茵兰-普法尔茨州在一份简短公告中表示，一个部长会议已决定出售该州所持有的哈恩机场的82.5%股权，各方现在可以准备签署合同。
路透台北11月20日电---中国人民银行官员周二指出,已加紧遴选人民币清算行,并已规划台湾方面人民币合格境外机构投资者(RQFII)及人民币境外直接投资(RFDI)回流.这将有助於台湾建立离岸人民币市场的资金回流机制.
中国人民银行纪委书记王华庆在台北一场两岸金融研讨会中表示,台湾央行已於9月指定台湾银行上海分行为新台币清算行,人行方面目前正加紧遴选人民币清算行,研究规定相关制度安排.
中国人民银行货币政策委员会秘书长邢毓静也在场边接受媒体访问时指出,"(台湾方面)RQFII及RFDI有在规划".
王华庆指出,大陆与台湾贸易主要以第三方货币结算,这对双方企业来说都存在汇兑成本及汇率风险,跨境贸易使用人民币及台币结算,将可减少汇兑成本,据估算,大陆企业以人民币结算的成本比外币计算交易成本可低2-3%,同样情形也会发生在新台币结算上.
"只要人民币资金不涉及中国跨境往来,大陆方面不会有限制,下一步台湾人民币市场的深度及广度扩宽将有很大的空间,"王华庆说.
台湾和中国大陆於8月31日签署两岸货币清算合作备忘录,并明定该备忘录于60天内生效.
先前中国央行行长周小川曾表示,台湾的人民币清算行仍在遴选中,目前处於竞争性评估阶段,很快会有结果.(完)
--记者 詹静宜; 审校 林高丽
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德国莱茵兰-普法尔茨州在一份简短公告中表示，一个部长会议已决定出售该州所持有的哈恩机场的82.5%股权，各方现在可以准备签署合同。
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