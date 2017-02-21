中国央行称近日实行定向降准例行考核结果有上有下 调整日为下周一

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京2月21日 - 中国央行周二称，近日根据2016年度金融机构信贷支农支小情况，实行了定向降准例行考核，考核结果有上有下，大多数银行上年度信贷支农支小情况满足定向降准标准，可继续享受优惠准备金率；此次准备金率动态调整将于下周一(27日)实施。
这亦印证了昨日路透消息称“央行正评估银行定向降准申请，支持三农要求不变”的准确性。央行货币政策司有关负责人今日就相关报导进行说明。
央行网站新闻稿引述该负责人并指出，部分此前未享受定向降准的银行达到了定向降准标准，可以在新年度享受优惠准备金率；部分银行不再满足定向降准标准，将不能继续享受优惠准备金率。
“定向降准考核于每年2月份进行，根据商业银行上一年度“三农’或小微企业贷款投放情况，对其存款准备金率进行动态调整。”该负责人称，“考核结果有上有下，有利于建立正向激励机制，属于考核制度题中应有之义。”
其并表示，所有商业银行都属于定向降准考核范围，严格采用央行已有统计数据进行评估，无需另行上报数据或申请。目前，定向降准考核及存款准备金率动态调整已实施三年。
中国央行于2014年引入定向降准考核机制。通过对满足审慎经营要求且“三农”或小微企业贷款达到标准的商业银行实施优惠存款准备金率，建立正向激励机制，引导商业银行改善优化信贷结构。（完）
参看详情，请点击央行网站：here
(发稿 马蓉；审校 张喜良)
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