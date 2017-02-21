中国央行称近日实行定向降准例行考核结果有上有下 调整日为下周一

路透北京2月21日 - 中国央行周二称，近日根据2016年度金融机构信贷支农支小情况，实行了定向降准例行考核，考核结果有上有下，大多数银行上年度信贷支农支小情况满足定向降准标准，可继续享受优惠准备金率；此次准备金率动态调整将于下周一(27日)实施。

这亦印证了昨日路透消息称“央行正评估银行定向降准申请，支持三农要求不变”的准确性。央行货币政策司有关负责人今日就相关报导进行说明。

央行网站新闻稿引述该负责人并指出，部分此前未享受定向降准的银行达到了定向降准标准，可以在新年度享受优惠准备金率；部分银行不再满足定向降准标准，将不能继续享受优惠准备金率。

“定向降准考核于每年2月份进行，根据商业银行上一年度“三农’或小微企业贷款投放情况，对其存款准备金率进行动态调整。”该负责人称，“考核结果有上有下，有利于建立正向激励机制，属于考核制度题中应有之义。”

其并表示，所有商业银行都属于定向降准考核范围，严格采用央行已有统计数据进行评估，无需另行上报数据或申请。目前，定向降准考核及存款准备金率动态调整已实施三年。

中国央行于2014年引入定向降准考核机制。通过对满足审慎经营要求且“三农”或小微企业贷款达到标准的商业银行实施优惠存款准备金率，建立正向激励机制，引导商业银行改善优化信贷结构。（完）

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