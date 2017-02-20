中国央行例行评估银行定向降准申请 支持三农等条件不变--消息（更新版）

天合化工称被香港证监会勒令停牌 就解决关注事项寻求法律意见
路透香港5月25日 - 因未能刊发业绩公告而停牌超过两年的天合化工周四称，香港证监会已勒令该股停牌，而该公司正就解决关注事项寻求法律意见。
(新增更多细节和背景)
路透上海2月20日 - 中国央行对金融机构支持“三农”和小微企业贷款达标可申请定向降准的正向激励政策仍在延续。三位消息人士周一透露，央行正在考核2016年度银行信贷支农支小的情况，满足条件的可继续享受优惠准备金率，不满足定向降准标准则不能继续享受优惠准备金率。
根据央行要求，此次定向降准考核标准仍包括：去年末资本充足率达到最低监管要求；同时，涉农贷款增量占全部新增贷款超过50%，且上年末小微企业贷款余额占全部贷款余额比例超过50%。
“例行考核，符合条件的银行可以自主决定是否申请，不符合的就不再享受准备金率优惠，能上能下，最新调整实施时间还不确定。”一位地方央行人士称。
中国央行于2014年引入定向降准考核机制，通过对满足审慎经营要求且“三农”或小微企业贷款达到标准的商业银行实施优惠准备金率，并按年根据商业银行上述贷款投放情况动态调整其准备金率的方式，建立正向激励机制。2015年和2016年定向降准考核和准备金率动态调整均于当年2月实施。
上海一位银行业人士亦表示，“文件下了要报数字，上报之后才知道（能不能申请定向降准）。”
也有民营银行高管称，已经申请了，但还没有收到央行的批准通知。
路透已就上述事宜联系中国央行，但暂未获得其立即置评。
央行有关负责人去年在介绍2015年度金融机构实施定向降准的考核结果时就曾表示，绝大多数银行信贷支农支小情况良好，满足定向降准标准；一些新达标的银行可以在新年度享受优惠准备金率；少数银行不再达标，因而不能继续享受优惠准备金率。
央行金融研究所所长孙国峰最新撰文指出，定向降准政策通过建立促进信贷结构优化的正向激励机制，引导商业银行把增量中的更高比例和收回再贷中的更高比例投向“三农”和小微企业领域。央行多次实施“定向降准”，在不大幅增加贷款总量的同时，使“三农”和小微企业获得了更多信贷资源。（完）
(发稿 李铮; 审校 张喜良)
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