人行：拓宽科技企业多元化融资渠道及信贷资金来源

路透北京1月15日 -为支持国家创新体系建设，中国央行等六部门联合发布相关意见，将拓宽科技企业多元化融资渠道，支持其上市、再融资和并购重组，研究允许科技上市企业发行优先股、定向可转债等作为并购工具的可行性。

央行网站周三刊登的该意见并称，鼓励科技企业利用债券市场融资，继续推动并购债、可转债、高收益债等产品发展；并综合运用多种金融政策工具，拓宽科技创新信贷资金来源。

同时创新从事科技金融服务的金融组织形式，“在加强监管的前提下，允许具备条件的民间资本依法发起设立中小型银行，为科技创新提供专业化的金融服务。”

此外，推动创业投资发展壮大，支持符合条件的创业投资企业、股权投资企业、产业投资基金发行企业债券；支持符合条件的创业投资企业、股权投资企业、产业投资基金的股东或有限合伙人发行企业债券。

并创新保险资金运用方式，支持保险资金以股权、基金、债权、资产支持计划等形式，为高新区和产业化基地建设、战略性新兴产业的培育与发展以及国家重大科技项目提供长期、稳定的资金支持。（完）

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(发稿 康熙泽；审校 张喜良)

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