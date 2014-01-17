人行称涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员资产立即予以冻结

路透北京1月17日 -中国人民银行、公安部、国家安全部周五发布实施《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》，对涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的资产立即予以冻结、并向相关国家机关报告。办法并自2014年1月10日起施行。

央行网站刊登新闻稿称，金融机构、特定非金融机构应当制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施，对分支机构和附属机构执行本办法的情况进行监督管理；指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况；完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测。

“金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施。”规定称。

对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，金融机构、特定非金融机构应当一并采取冻结措施。

《办法》共二十二条，内容包括金融机构、特定非金融机构应当履行的资产冻结义务、解除冻结措施的条件、被冻结资产的管理、当事人合法权益保障、涉外资产冻结、监督与处罚等六个方面，主要适用于在中国境内设立的金融机构和特定非金融机构，同时要求其境外分支机构和附属机构也应履行相关报告义务。（完）

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。