人行多管齐下规范第三方支付--新华

人民币小幅收升 油盘未现自营尾盘结汇清头寸
路透上海/北京4月18日 - 人民币兑美元即期周二先抑后扬，尾盘小幅收升。交易员称，市场预期本周会有大量油盘购汇，上午多家自营纷纷囤货，汇价一度稳定在6.89附近；但油盘并未出现，尾盘时段自营大量结汇清理囤货，致汇价转为收升。
路透北京3月17日 -新华网周一报道，从第三方支付企业获悉，近日中国央行下发《支付机构网络支付业务管理办法》征求意见稿，拟要求个人支付账户转账单笔不超过1,000元，年累计不能超过1万元。个人单笔消费不得超过5,000元，月累计不能超过1万元。
报道称，这遭到第三方支付企业的激烈反对。央行昨日对此消息未作回应。
报道援引业内人士表示，意见稿若落地，对第三方支付企业也是致命性的打击。如余额宝的转入转出将受到较大的限制，用户对余额宝等产品的累计申购不能超过1万元，而且转入之后不能再提回银行账户，这将大大降低余额宝的吸引力。
阿里巴巴旗下支付平台支付宝发言人表示，“我们已经向央行反馈了意见，并在和央行密切沟通。鉴于目前意见稿还在咨询中，我们不便做进一步评论。”
据消息人士周日称，阿里巴巴集团IPO-ALIB.N正与六家银行商洽美国首次公开发行(IPO)承销事宜，获得此次IPO承销资格的银行将赚得盆满钵满，也有助于提高他们的业内排名。
三位消息人士上周五称，中国央行支付结算司已下发文件，要求支付宝、财付通等第三方支付机构立即暂停线下二维码支付业务、虚拟信用卡有关业务。（完）
(编译 李军; 审校 母红)
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