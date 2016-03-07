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中国财经 | 2016年 3月 7日 星期一 16:13 BJT

中国央行：支持西藏企业等通过多层次股权市场发展壮大 通过债市拓宽资金来源

路透北京3月7日 - 中国央行等多部门周一称，支持西藏企业、金融机构通过多层次股权市场发展壮大、通过债券市场拓宽资金来源。

中国央行网站刊登“一行三会”关于金融支持西藏经济社会发展的意见指出，要从货币政策、信贷政策、金融扶贫开发政策、外汇管理政策等多方面给予西藏差异化政策支持。

此外，意见表示，鼓励和支持金融机构完善在西藏的组织布局，进一步加强对西藏基础设施、“三农”、小微企业、特色产业、生态环保等领域的金融支持和服务。（完）

(发稿 李贺；审校 曾祥进)

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