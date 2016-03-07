中国央行：支持西藏企业等通过多层次股权市场发展壮大 通过债市拓宽资金来源

中国商务部称中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤” 对外资准入限制将续减
路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。
路透北京3月7日 - 中国央行等多部门周一称，支持西藏企业、金融机构通过多层次股权市场发展壮大、通过债券市场拓宽资金来源。
中国央行网站刊登“一行三会”关于金融支持西藏经济社会发展的意见指出，要从货币政策、信贷政策、金融扶贫开发政策、外汇管理政策等多方面给予西藏差异化政策支持。
此外，意见表示，鼓励和支持金融机构完善在西藏的组织布局，进一步加强对西藏基础设施、“三农”、小微企业、特色产业、生态环保等领域的金融支持和服务。（完）
(发稿 李贺；审校 曾祥进)
路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。
路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。