分析：中国央行加大对冲应对TLF到期宽人心 但偏紧基调政策隐忧未消

资料图为南京一家银行的雇员在清点人民币纸币。 REUTERS/Stringer

作者 吕雯瑾

路透上海2月17日 - 中国央行本周公开市场重启逆回购操作，全周延续净回笼，不过后两日转为净投放，累加周中MLF(中期借贷便利)的超额续做，对冲力度加大以应对春节前操作的临时流动性便利(TLF)到期未续。

业内人士称，中国央行在公开市场及MLF方面的资金投放动作稍令市场宽心，短期流动性预期有所转稳，也推动债市情绪回暖。但需要注意的是1月社融信贷高增，且短期银行信贷扩张冲动仍然强烈，金融市场或还将面临监管收紧或逆回购及MLF利率上调等隐忧，货币政策稳中偏紧基调持续下，仍是小心驶得万年船。

中信建投证券分析师黄文涛、郑凌怡指出，央行以实际行动实现了“紧中偏稳”的资金投放，本月回笼资金压力最大的一周已经基本过去。

中国央行公开市场本周共进行7,500亿元人民币的逆回购，结束此前连续六日的暂停操作，每日均由七天、14天、28天三个期限品种组合，中标利率各持平于2.35%、2.50%和2.65%；当周净回笼1,500亿元，较上周回笼规模6,250亿元明显回落。值得注意的是周四起开始转为单日净投放，这也是约三周来央行公开市场的首度单日净投放。

此外，中国央行于春节前利用创新工具--临时流动性便利(TLF)投放的流动性自本周四开始陆续分散到期，消息人士周四透露，当日TLF并未续做，后续到期的TLF大概率也不会续做。而周三中国央行还开展了共3,935亿元的MLF操作，远多于当日到期的1,515亿元，亦大于2月全月2,050亿元的到期量。

按照本周逆回购到期量9,000亿元、MLF到期1,515亿元和TLF到期约6,000亿元的规模测算，本周到期资金量巨大，自然回笼的流动性接近1.7万亿元。

第一创业证券固定收益研究员沈弼凡认为，TLF作为短期临时工具未续做符合预期，春节后的现金回流可以填补其中大部分缺口，而公开市场则起到了补充。

“TLF到期日期较为集中，春节后的现金回流则是一个渐进的过程，不会与TLF完全匹配，央行的公开市场操作就起到短期调节的作用；因此(公开市场)在春节后的一周以净回笼为主，本周(后半周)流动性压力加大的时候又开始净投放。”他说。

央行周二公布的金融统计数据显示，今年1月净投放现金高达1.83万亿元，流通中货币(M0)同比增速19.4%，大幅高于近月6%-8%的水平，亦明显高于去年同期的15.1%。

沈弼凡认为，本周央行的动作确实释放了一些利好流动性的信号，比如MLF的续做、公开市场开始净投放；此外，从最新公布的央行工作论文来看，通过加息等强硬的货币政策收紧来暴力去杠杆的概率比较小，令市场此前过于悲观的政策预期有所修复。

但他强调，这不能反映中国央行的货币政策向宽松的方向转向，未来流动性基调预期还是中性偏紧，债市回暖的持续性预计有限。

黄文涛、郑凌怡指出，在不考虑监管风险的前提下，短期内资金利率应呈现平稳状态，上行空间有限。不过银行体系的不稳定性并没有解决，理财、同业的监管仍在路上，监管政策的出台时点和执行力度都不可预测。

中国央行周三发布的工作论文指出，笼统去杠杆或加杠杆政策都可能有失偏颇，正确做法是让市场在资源配置中发挥决定性作用，并合理把握去杠杆和经济结构转型的进程，既要避免过快压缩信贷和投资可能引发的“债务--通缩”风险，也要避免杠杆率上升过快而引发债务流动性风险和资产泡沫。

TLF未续做消息传出当日，在利空出尽效应下周四债市期现货反而联袂走强，国债期货尾盘大幅拉升，利率互换快速下行。周五早盘银行间现券稳中略显暖势，国债期货涨势不改；货币市场方面，周五虽然资金面压力有增无减，但市场情绪波动不大。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 tmsnrt.rs/2kYaC40

**仍需警惕政策收紧风险**

沈弼凡称，1月金融数据偏高，2月信贷投放速度可能还会比较快，监管仍有可能维持流动性偏紧的状态，也不排除视金融市场的状况随行就市进一步抬高公开市场、MLF等政策利率。以公开市场逆回购利率为例，相较往年下调利率时的速度，春节后央行逆回购利率仅上调了10个bp，要继续上调也是有空间。

不过他认为，央行采取上调存贷款基准利率，即加息的概率不大，毕竟目前债务风险仍存，加息可能提升债务利息支出而拖累经济，一刀切的去杠杆会造成更大风险。

受表外业务继续膨胀影响，中国1月社会融资规模增量达3.74万亿元，创下历史新高 ，当月新增人民币信贷亦达一年来高点。在美国步入加息通道、国内经济趋稳情况下，中国央行可能暂时不会 调整基准利率，而采取继续上调中期借贷便利(MLF)和公开市场逆回购等市场化利率，以延续中性偏紧的货币政策基调。

展望一季度后续的流动性，上海一基金交易员也认为还存在不少扰动，对于非银机构而言尤其需警惕商业银行一季度MPA考核的影响，“如果2月信贷继续高增，那么银行广义信贷增速还是会有压力，到时候可能又是收紧对非银融出。”

1月新增信贷2.03万亿元不及预期，业内人士认为央行窗口指导造成规模压缩或为主因。除票据融资当月大幅减少4,521亿元外，非银贷款亦萎缩明显，当月减少2,799亿元。

央行自2016年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行，春节后至8月中上旬都仅进行七天期逆回购操作。8月下旬和9月中旬则先后重启14天和28天期逆回购，并灵活搭配开展操作，但逆回购期限拉长也引发市场对监管层有意降杠杆的忧虑。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。(完)