探索开发各类债贷结合、股债结合等融资工具--中国央行行长助理

路透北京3月16日 - 中国央行行长助理杨子强近日表示，今年央行将探索开发各类“债贷”结合、“股债”结合等融资工具，支持企业调整债务结构和兼并重组；并探索开展不良资产证券化，支持银行加快处置不良资产。

中国金融时报周三引述他两会期间接受该报专访并强调，今年央行将营造适宜的货币金融环境，保持政策的连续性和稳定性，灵活运用各种货币政策工具组合，保持银行体系流动性合理充裕，促进货币信贷合理增长，引导降低社会融资成本。

同时，继续推进利率市场化改革，健全市场化的利率形成和传导机制及央行政策利率体系，督促金融机构增强自主合理定价能力；并稳妥有序完善汇率市场化形成机制，推动外汇市场发展和双向开放，继续推进自贸区金融改革。

“以健全强化宏观审慎政策框架为核心，推进金融监管体制改革，防止金融体系的顺周期波动和跨市场的风险传播，提升防范和化解系统性金融风险的能力，坚决守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。”他称。

路透上周引述消息人士称，中国将于近期出台相关文件，允许商业银行在不良资产处置领域实施债转股，以支持实体经济，此文件并由国务院特批以突破商业银行法规限制。

针对社会关心的住房信贷政策，杨子强表示，将继续坚持“因地施策”原则化解房地产库存，实施差别化的土地、税收和信贷政策。并继续完善区域差异化的住房信贷政策，强化各省级自律机制作用；同时继续支持居民家庭自住和改善型的住房需求。

他并强调，央行将进一步推动银行间债券市场对外开放，引入更多境外主体在境内发行人民币债券，继续推动境内机构赴境外发行人民币债券；继续扩大境外机构投资者类型，引入更多中长期投资者。并加快绿色债券发行规模，继续扩大小微企业、“三农”金融债发行规模。

与此同时，今年央行还将继续推动黄金市场开放创新，指导上海黄金交易所加快国际业务板块建设，研究推出人民币报价的黄金定盘价机制，开发新的交易品种，有序引导证券、信托、保险公司等机构进入黄金市场，稳妥做好非法黄金交易活动清理整顿工作。

此外，针对精准扶贫，今年将进一步发挥好差别化存款准备金率、再贷款、再贴现、宏观审慎政策的正向激励作用，引导金融资源向贫困地区聚集；设立扶贫再贷款，实行比支农再贷款更优惠的利率。

同时，大力发展订单、仓单质押等产业链、供应链金融，稳妥开展“两权”抵押贷款试点，拓宽抵质押物范围，加大创业担保贷款、扶贫小额信贷等政策实施力度，鼓励和支持贫困地区符合条件的企业通过发行债券、股票等融资，拓宽直接融资渠道。（完）