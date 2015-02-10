人行：营造中性适度货币金融环境 货币工具成基础货币供给主渠道（更新版）

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路透北京2月10日 - 中国央行周二发布2014年四季度货币政策执行报告，强调将继续实施稳健的货币政策，并更加注重松紧适度，适时适度预调微调，为经济结构调整与转型升级营造中性适度的货币金融环境。

央行网站刊登的报告并称，2014年货币总量增长平稳适度，基础货币供给渠道出现变化，货币政策工具取代外汇占款成为基础货币供给的主渠道。

“（下一阶段将）综合运用多种货币政策工具，加强和改善宏观审慎管理，优化政策组合，保持适度流动性，实现货币信贷和社会融资规模合理增长。”报告称。

报告并提到，将继续发挥差别准备金动态调整机制的逆周期调节和结构引导作用，将更多的信贷资源配置到“三农”（农业、农村和农民）、小微企业等重点领域和薄弱环节，支持实体经济发展。

报告显示，在去年11月不对称降息后，银行客户的贷款利率水平有所降低，12月非金融性企业及其他部门贷款加权平均利率为6.77%，比降息前下降0.11个百分点。

“考虑到降息时间尚短，贷款利率下降还会受到金融机构筹资成本、年初重定价、贷款风险溢价等多方面因素影响，政策执行效果仍需进一步观察。”央行称。

在市场改革方面，央行报告提出，将进一步健全市场利率定价自律机制，提高金融机构自主定价能力，继续培育上海银行间同业拆放利率（Shibor）和贷款基础利率（LPR），建设较为完善的市场利率体系。

“继续推进同业存单发行和交易，探索发行面向企业及个人的大额存单，逐步扩大金融机构负债产品市场化定价范围。”报告并称，加快发展外汇市场，进一步完善人民币汇率市场化形成机制，增强人民币汇率双向浮动弹性。

央行同时重申，落实好差别化住房信贷政策，改进对保障性安居工程建设的金融服务，继续支持居民家庭合理的住房消费；进一步发挥开发性金融作用，支持棚户区改造。加大改革和结构调整力度等多措并举，着力降低社会融资成本。

中国今年1月CPI和PPI同比变动联袂俯冲至逾五年低点，与外贸数据一道印证中国经济正面临需求乏力、通缩风险加剧的困境，尽管中国央行上周刚启动降准，但意外疲软的通胀数据指向货币政策仍须进一步放松以托底经济增长。

**货币政策工具成为基础货币供给主渠道**

央行报告称，2014年基础货币供给渠道发生了变化，货币政策工具（包括公开市场操作、再贷款再贴现和其他流动性支持工具）取代外汇占款成为基础货币供给的主渠道。

“在外汇占款投放基础货币出现阶段性放缓的情况下，增强主动提供基础货币的能力，综合运用公开市场操作、短期流动性调节工具、常备借贷便利等多种货币政策工具，保持流动性合理充裕。”报告提到，去年创设中期借贷便利（MLF）和抵押补充贷款工具（PSL），引导金融机构向实体经济部门提供低成本资金。

央行报告显示，2014年全年央行货币政策工具供给基础货币约2万亿元人民币，同比多增2.1万亿元；外汇占款供给基础货币约6,400亿元，同比少增2.1万亿元。此外，财政存款同比少增超过5000亿元，也相应同比少减了基础货币。

央行于2014年9月创设中期借贷便利，向符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性银行提供中期基础货币。2014年，央行累计开展中期借贷便利操作1.14万亿元，年末余额为6,445亿元，期限均为三个月，利率为3.5%。

“总体看，在外汇占款渠道投放基础货币出现阶段性放缓的情况下，中期借贷便利起到了主动补充基础货币的作用，有利于引导货币信贷和社会融资稳定增长，为稳增长和调结构营造中性适度的货币金融环境。”报告称。（完）

(发稿 侯向明；审校 张喜良)

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