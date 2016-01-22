中国央行官员称不轻易实施降准 可用其他工具来替代补充流动性--消息

路透上海1月22日 - 两位消息人士周五引述央行官员内部讲话称，目前一方面要保持银行体系流动性合理充裕，另一方面要关注到流动性太过宽松会对人民币汇率造成比较大的压力，形成负面冲击。降准是补充流动性的有效工具，但降准的政策信号过强，可以用其他工具来替代，补充流动性。

消息人士引述央行行长助理张晓慧在日前召开关于春节前后流动性管理工作的座谈会上讲话称，流动性管理要高度关注汇率因素，必须与建立新型货币政策导机制结合起来。

“当前银行体系的流动性总体是充裕的，但春节期间临时性的、季节性的需求，产生了流动性缺口，正好给我们培育政策利率、建立利率走廊机制提供了比较好的时间窗口。如果总靠降准传递货币政策信号，大家对政策利率的变化，就不会足够敏感。那么利率市场化就徒有其表。”她称。

今年初以来受到外汇流出和税收征缴等因素的影响，银行体系的流动性出现了趋紧形势。参考往年的情况，在春节前，往往是现金投放需求的高峰时期，预计银行体系的流动性需求还会在接下来的时间里持续上升。

“但通过公开市场操作中金融机构的反馈来看，一些机构对自身流动性缺口的预期，可能偏于乐观。”她直言，这一方面是因机构对央行有信心，但也反映一些机构对流动性，尤其是银行体系整体流动性的把握不够全面，对可能出现的趋紧因素考虑不够。

张晓慧透露，截至1月18日，银行体系整体的超额备付金从上两周的日均2万亿元人民币以上下降到1.2万亿左右，“流动性预判是非常重要的，...金融机构应该加强前瞻性和整体性考虑，要配合央行提前管理好自己的流动性，不能等出现缺口的时候，才来找央行”。

路透已就上述消息联系中国央行，但暂未获得其评论。

她表示，央行非常关注保持银行体系流动性总量的合理充裕，但降准的政策信号过于强，且根据春节前流动性缺口的构成和特点，即使不用降准，央行也有信心、有能力、有办法、有渠道运用各种货币政策工具，保证银行系统流动性的合理充裕及金融机构对流动性的需求。

针对春节前的流动性安排，张晓慧介绍，根据历年数据测算，春节前大概需要投放1.6万亿左右的现金，对于短期的、季节性的流动性需要，将通过公开市场逆回购操作给予满足，节后到期现金回笼自然对；对于中期流动性需求，央行计划开展MLF、SLF、PSL操作来提供6,000-8,000亿元的资金支持。

央行副行长易纲在同一场合明确要求，金融机构要结合央行对银行体系流动性的整体把握，做好自身流动性规划，提前和央行做好流动性支持的衔接工作，积极配合央行应用好流动性工具。

在信贷投放管理上，他指出，央行监测到目前各行贷款进度比较快，希望以合适的贷款进度支持实体经济的发展，过快的增长可能造成不好的预期。

此外，他还称，央行要保持人民币汇率基本稳定，并对此有信心。（完）