信托公司贷款信息将全面纳入金融信用信息基础数据库--人行

中国房地产下滑带来金融冲击的风险加大 政府应对力下降--穆迪
路透北京3月29日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三警告称，中国面临的来自房地产潜在下滑的风险有所加大，因创纪录的借贷规模使银行业者更加偏爱风险，而政府抵抗这些风险的能力有所下降。
路透北京8月21日 - 中国央行周三表示，按照征信业管理条例的相关要求，决定将信托公司贷款信息全面纳入金融信用信息基础数据库，并对其提供信用信息服务。
刊登在央行网站的公告显示，对于已接入数据库的信托公司，央行将要求其报送全部贷款信息，确保信息报送及时、准确、完整，并取得信息主体的授权等。
对于尚未接入数据库的信托公司，将加快接入进度，实现对信托机构和信托贷款业务的全覆盖。央行称，上述举措，有利于信托公司加强自身风险管理，也有利于各类金融机构防范金融风险。
央行此前发布的数据显示，今年7月信托贷款增加1,074亿元人民币，同比多增690亿元。
此外，对于金融机构从事的委托贷款业务，央行表示正在积极研究相关方案，拟将其信息尽快纳入金融信用信息基础数据库。(完)
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(发稿 康熙泽；审校 张喜良)
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