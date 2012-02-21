人行与土耳其央行签署本币互换协议

中国要防止杠杆率过快上升 央行正研究延长债市交易时间--央行专家
路透北京2月23日 - 中国央行研究局首席经济学家马骏周四称，今年中国的货币政策将坚持稳健中性的基调，在保持经济合理增速和通胀基本稳定的前提下，还要防止宏观杠杆率过快上升和避免资产泡沫。
路透上海2月21日电---中国人民银行周二称,今日与土耳其中央银行签署了双边本币互换协议.互换规模为100亿元人民币/30亿土耳其里拉,有效期三年,经双方同意可以展期.
中国央行表示,上述互换协议的签署旨在加强双边金融合作,促进两国贸易和投资,共同维护地区金融稳定.
在此之前,中国已与15个国家及地区分别签署了货币互换协议,以进一步加快人民币国际化进程.
签署货币互换协议可提高人民币在一些国家的使用,从一定程度上来说,人民币区域化是为国际化铺路.同时也将降低签约国在双边贸易活动中面临的美元汇率波动风险,从而利於双边贸易的发展.(完)
参看详情,请点选中国人民银行网站(here)
--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
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