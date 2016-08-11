中国央行年底前将确定阿联酋人民币业务清算行花落谁家

路透迪拜8月10日 - 一位中资银行高管表示，中国人民银行将在年底前挑选一家中资银行担任阿联酋的人民币业务清算行，这将增强中国和中东之间不断深化的经济联系。

卡塔尔去年4月在中东地区开设了首个人民币清算中心，由中国工商银行(601398.SS)担任清算行。

在阿联酋设立清算行可能对海湾地区的贸易和投资产生很大影响，因为迪拜是该地区最大的商业中心，处理着资金和商品在海湾阿拉伯国家合作委员会(GCC)成员国的流动进出。

“在这个地区，每个人都认为迪拜是整个中东的中心，”中国农业银行迪拜分行总经理方敏接受采访时称。

“从经济和金融中心的角度来看，迪拜是最适合成立离岸人民币市场的(地方)。”

方敏表示，中国四大国有银行--中国农业银行(601288.SS)、中国工商银行(601398.SS)、中国银行(601988.SS)和中国建设银行(601939.SS)中将有一家成为阿联酋人民币业务清算行。但他没有做更多详述。

由于阿联酋是商品运输至中东其他地区的中继点，根据迪拜国际金融中心(DIFC)数据显示，中国与阿联酋去年贸易额估计有600亿美元，较2014年的476亿美元有所增加。

方敏表示，他预计到2020年时，阿联酋采用人民币进行SWIFT直接支付的比例将增长至80%或85%。

DIFC“将对本地中资企业、阿联酋企业以及来自其他地区的公司提供用于贸易结算及投资的人民币流动性。”

中国工商银行迪拜国际金融中心分行总经理周晓东表示，卡塔尔已成为工行在海外的第三大清算中心，仅次于新加坡和卢森堡，自成立以来已处理了3,500亿元人民币(526亿美元)的交易。

低油价正损及GCC成员国政府和企业。但周晓东称中国银行业者不会因此退却，这反而带来了在该地区扩张的机会。

“我们在国内面临着资产荒，所以这里有为工行所有客户发展国际业务的机会。”

长期而言，阿联酋清算行或将鼓励GCC债券发行人透过熊猫债在中国筹资。(完)