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中国财经 | 2015年 6月 25日 星期四 12:26 BJT

中国央行：逆回购操作有助稳定市场预期 银行体系流动性总体充裕

路透北京6月25日 - 中国央行周四表示，开展逆回购操作适量投放短期流动性，有助于稳定市场预期，促进货币市场平稳运行；并强调，目前银行体系流动性总体充裕。

央行微博称，近期，受半年末金融监管指标考核以及大盘股发行等因素影响，部分中小金融机构的短期资金需求有所增加。

央行公开市场今日稍早进行了350亿元人民币逆回购操作，在暂停逾两个月后重启，中标利率大幅降至2.70%，上次为3.35%。据此计算，本周公开市场净投放资金350亿元。

此前央行公开市场已连续九周空窗，并连续八周既无资金投放亦无回笼。（完）

(发稿 李贺；审校 张喜良)

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