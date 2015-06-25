中国央行：逆回购操作有助稳定市场预期 银行体系流动性总体充裕

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京6月25日 - 中国央行周四表示，开展逆回购操作适量投放短期流动性，有助于稳定市场预期，促进货币市场平稳运行；并强调，目前银行体系流动性总体充裕。
央行微博称，近期，受半年末金融监管指标考核以及大盘股发行等因素影响，部分中小金融机构的短期资金需求有所增加。
央行公开市场今日稍早进行了350亿元人民币逆回购操作，在暂停逾两个月后重启，中标利率大幅降至2.70%，上次为3.35%。据此计算，本周公开市场净投放资金350亿元。
此前央行公开市场已连续九周空窗，并连续八周既无资金投放亦无回笼。（完）
(发稿 李贺；审校 张喜良)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。