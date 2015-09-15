估算中国央行8月动用1,200-1,300亿美元稳定汇市--招商证券

路透北京9月15日 - 中国8月金融机构外汇占款连续第二个月刷新1998年有数据以来单月最大降幅。国内券商--招商证券首席宏观分析师谢亚轩发布最新报告测算，8月央行为稳定外汇市场而动用的外汇资产大约为1,200-1,300亿美元。

他指出，受美联储货币政策收紧预期造成的全球流动性收缩或者去美元杠杆的进程可能进入阶段性尾声，甚至已出现“超调”等因素影响，预计未来外汇占款下降的速度可能放缓，且央行将继续采取多种货币政策工具维护银行间流动性基本稳定。

**以下为谢亚轩报告全文**

1、8月央行为稳定外汇市场而动用的外汇资产大约为1,200亿至1,300亿美元。8月金融机构外汇占款为-7,238亿元（约1,150亿美元），央行外汇占款为-3,184亿元，其他国外资产为-5,398亿元，合计央行国外资产减少8,582亿元（约1,350亿美元）。据此可以推测央行当月为稳定外汇市场，供应外汇流动性而动用的外汇资产或外汇储备大约为1,200亿美元至1,300亿美元，符合我们此前估计的1,000-1,500亿美元的预测区间。这一规模与8月考虑汇率变化后的外汇储备下降数据（939亿美元）、8月外汇市场成交量（6,600亿美元）以及央行当月通过公开市场操作和SLO等工具释放的流动性规模基本相当，互为验证。我们会进一步关注国家外汇管理局即将公布的8月结售汇数据加以对比分析。

2、8月央行干预外汇市场的规模低于市场的普遍预测，凸显三个事实：一是，国内外汇市场成交以对手盘居多，真实的结售汇交易仅占较小比重（我们说过二八开），且可能随市场活跃度上升而下降，所以不能简单以市场成交量增加额来估算央行干预规模；二是，国内的结售汇和外汇交易仍以实需为主要原则，这使得尽管在811汇改后，有部分投资者出于避险等种种需求而增加购汇量，但整体对外汇市场供求的冲击力可控；三是，8月远期购汇签约在即期平盘导致央行干预规模增加约550亿美元，的确需要监管层采取逆周期宏观审慎政策加以应对。按照央行答记者问披露，8月远期购汇签约额是今年1至7月签约额（274亿美元）的三倍，多增了近550亿美元，这其中固然有企业对冲汇率风险进行的交易，但也不排除有个别企业某种程度“裸做空”人民币，到期如果汇率不合适就违约或逃单”的情况，因此需要通过保证金来调动银行加强交易真实性审核的积极性。

3、预计未来央行外汇占款下降的速度可能放缓。主要原因有三：首先，美联储货币政策收紧预期造成的全球流动性收缩或者去美元杠杆的进程可能进入阶段性尾声，甚至已出现“超调”，全球国际资本流动可能将告别周期低点，出现一个平稳期。其次，随国内外经济主体对811汇改政策认识的不断加深以及央行稳定国内外汇市场的操作，汇率贬值预期有望逐步消退，回归基本面。第三，远期售汇宏观审慎管理等措施针对性强，有望明显减少投机性购汇需求。

4、8月央行其他国外资产下降5,398亿元，对其他存款性公司债权增加7,435亿元，前者可能是以外汇形式缴纳的存款准备金，后者主要是指央行对商业银行的再贷款、及包括MLF和PSL在内的其他流动性补充工具。因此，央行资产负债表并未显着收缩。

5、在外汇占款负增长的条件下，预计央行将继续采取“池子”对策，灵活使用包括公开市场操作、SLO、MLF和PSL以及降准等多种手段维护银行间流动性基本稳定。（完）

(发稿 李铮；审校 张喜良)

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