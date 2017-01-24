人行副行长称将扎实推进互联网金融清理整顿 筑牢防范金融风险长效机制

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京1月24日 - 中国央行副行长潘功胜周二称，互联网金融风险专项整治工作已取得初步成效，将扎实推进清理整顿，标本兼治，完善制度，筑牢防范金融风险的微观基础和长效机制。
央行网站刊登的新闻稿援引他的讲话并称，已基本摸清互联网金融风险底数，正在稳妥有序开展清理整顿，互联网金融风险整体水平正逐步下降。
“清理整顿是专项整治工作的核心和关键，...坚决打击和取缔严重违法违规的互联网金融活动。”潘功胜称。
中国国务院去年10月出台互联网金融风险专项整治工作实施方案，以规范互联网金融业态，遏制互联网金融风险案件高发频发势头，整治重点包括P2P网络借贷和股权众筹、互联网资产管理及跨界金融业务以及第三方支付等。
上月中旬召开的中央经济工作会议称，要把防控金融风险放在更加重要的位置，下决心处置一批风险点。（完）
(发稿 马蓉；审校 曾祥进)
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。