人行副行长称将扎实推进互联网金融清理整顿 筑牢防范金融风险长效机制

路透北京1月24日 - 中国央行副行长潘功胜周二称，互联网金融风险专项整治工作已取得初步成效，将扎实推进清理整顿，标本兼治，完善制度，筑牢防范金融风险的微观基础和长效机制。

央行网站刊登的新闻稿援引他的讲话并称，已基本摸清互联网金融风险底数，正在稳妥有序开展清理整顿，互联网金融风险整体水平正逐步下降。

“清理整顿是专项整治工作的核心和关键，...坚决打击和取缔严重违法违规的互联网金融活动。”潘功胜称。

中国国务院去年10月出台互联网金融风险专项整治工作实施方案，以规范互联网金融业态，遏制互联网金融风险案件高发频发势头，整治重点包括P2P网络借贷和股权众筹、互联网资产管理及跨界金融业务以及第三方支付等。

上月中旬召开的中央经济工作会议称，要把防控金融风险放在更加重要的位置，下决心处置一批风险点。（完）