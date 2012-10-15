人行副行长料今年CPI涨幅约2.7%

* 预计今年CPI涨幅保持在2.7%左右

* 人民币国际化无时间表

* 下半年经济平稳增长,中长期保持较强增长动力

* 中国各种政策工具还有相当空间

* 中国外汇储备已足够,未来投资多元化

路透上海10月15日电---中国人民银行副行长易纲表示,今年中国居民消费价格指数(CPI)涨幅有望保持在2.7%左右,今後则需密切关注农业和农产品价格以及输入型通胀对CPI的影响.

新华社周日引述他在出席国际货币基金组织(IMF)和世行东京年会时还表示,人民币国际化应由市场机制驱动,央行没有相关时间表.中国央行所能做的是消除限制利用人民币的一些障碍,为人民币与其他主要可兑换货币创造公平竞争环境,让中方的贸易夥伴和投资企业可以根据市场需要自行选择.

他还说,央行将继续推行外汇储备多元化,将在控制风险的前提下继续投资於主要市场.另外,外汇储备并非越多越好,中国的外汇储备已经足够,今後变动将取决於未来经济发展情况和市场条件.

中国三季末外汇储备余额为3.29万亿美元,据此计算,当季增量为500亿美元.

对於中国经济形势,易纲指出,近期中国经济增长有所放缓,这不仅反映出全球复苏乏力导致外部需求疲软,同时也是中国政府主动调控的结果,中国正在努力转向以内需为主导的增长方式.预计中国经济下半年将保持平稳增长,中长期仍将保持较强的增长动力.

他认为,总体而言,中国的各种政策工具还有相当空间,不像有些国家赤字和国债余额占国内生产总值(GDP)的比重很高,或者有些国家因实行零利率政策货币政策已经到头.相比之下,中国在货币政策和财政政策方面都还有较大余地.

"当然,中国还是发展中国家,靠中国一国之力无法拉动世界经济,但中国经济的稳定,特别是中国政府今年推出的一系列稳增长措施,对全世界来说是个好消息."他说.

中国今年1-8月CPI同比涨幅为2.9%,去年全年则为5.4%.今年以来,中国央行已两度下调法定存款准备金率,并两次降息,後者同时伴随着存贷款利率的市场化改革.此前最近一次降息是在7月6日,而上一次降准则是在5月18日.

世界银行和IMF将今年全球经济增长率分别下调至2.3%和3.3%.对此,易纲表示,根据IMF的分析,全球经济增长率低於2%的概率有所上升.若全球经济增长率低於2%,意味着发达国家可能陷入衰退,新兴经济体增速也将大幅放缓.可以说现在全球经济近似处於增长和衰退的临界状态.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

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