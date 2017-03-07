中国央行副行长陈雨露称要控制货币资金大规模流向资产泡沫领域

路透上海3月7日 - 中国央行副行长陈雨露表示，切实增强金融服务实体经济的能力，要坚持稳健中性的货币政策，坚持不搞大水漫灌；此外要千方百计地保持证券市场和房地产市场的稳定，避免大起大落，控制货币资金大规模流向资产泡沫领域。

中国证券报周二引述他在出席全国人大和政协两会时指出，还要千方百计拓宽和疏导金融之水流入实体经济之田的渠道，特别是要找到金融重点支持实体经济的着力点。这些着力点应当是那些既有利于调结构、惠民生，又有利于稳增长和实现金融业长期可持续发展的结合点。

陈雨露并建议，到2020年左右，在京津冀率先建成与人口老龄化进程相适应的养老金融服务体系。在这个体系下，金融机构普遍建立普惠金融和养老金融事业部，通过股票债券市场对京津冀养老服务业和项目的优先支持，通过个税递延制度的创新试点建立第三支柱的养老保险基金。

中证报同日还援引央行副行长易纲指出，对于防范金融风险，从央行的角度看，第一是不发生系统性风险，第二是防范道德风险。

他强调，不能让有意无意产生风险的机构占到任何便宜，必须要受到惩罚，受到监管，他们的资本金对此也要负责，“这将在政策上有所体现。”

中国下调2017年多项主要经济发展预期目标，不仅GDP增速被下调至6.5%左右，M2、投资和消费增速也纷纷下调，赤字率和通胀控制目标则持平于去年。这意味着中国今年将更注重经济提质增效，宏观政策更侧重防风险、抑制资产泡沫。（完）