中国央行副行长称去杠杆需考虑平衡 也要防止居民杠杆继续走高

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京3月13日 - 中国央行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜表示，央行在处理去杠杆问题过程中，要坚持实施稳健中性的货币政策，且需考虑到一个平衡；中国居民部门的杠杆水平虽并不算高，但也要防止其继续走高。
证券时报周一并援引他在两会间隙强调，中国外汇市场形势和预期已趋于稳定，但亦会受到诸如英国脱欧和美联储加息等各种因素的扰动，外汇市场出现一些波动很正常，当前国内外汇市场的基础是比较稳健的。
他并解释称，基于短期因素变化而产生的波动，最终都会向基本面回归，中国经济的增长在全球来看还保持在一个比较高速的区间，随着中国供给侧改革等各项改革措施的深化，经济增长会更加有效，更加可持续，增长的质量也更高。
中国央行行长周小川上周五在记者会上称，人民币汇率自动就有一个稳定的趋势，今年汇率相关政策没有太大变化，但在执行和监管方面会做得更精细，相信今年的人民币汇率应该比较稳定。
针对去杠杆问题，潘功胜称，央行在处理去杠杆问题的过程中，一定会考虑到一个平衡，也就是说必须实施稳健中性的货币政策。
他表示，“中国货币政策要综合稳增长、经济结构的调整、防风险以及防止资产泡沫等几个方面，不是针对单一某个方面，而是为了取得一个综合的平衡。”
他同时认为，从国际上来看，中国居民部门的杠杆水平并不算高，但货币政策着眼于平衡稳增长与防风险的关系，也要防止居民杠杆水平继续走高。
在去杠杆方面，央行副行长易纲上周五亦在记者会上表示，当前中国总体杠杆率不是特别高；结构上，住户和政府部门的杠杆率不是特别高，但非金融企业部门的杠杆率从全球比较看较高；在降杠杆的过程中，首先应考虑稳杠杆。（完）
(发稿 侯向明；审校 张喜良)
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