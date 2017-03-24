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中国财经 | 2017年 3月 24日 星期五 16:23 BJT

中国央行副行长称将稳步推动金融市场基础设施互联互通和跨境合作

路透北京3月24日 - 近年来中国债券市场发展较快。央行副行长、国家外汇局局长潘功胜周五称，下一步将稳步推动金融市场基础设施互联互通和跨境合作，加强与境外投资者的沟通交流，进一步提高市场透明度。

他是在2017年中国金融学会学术年会暨中国金融论坛年会上做出上述表态。中国金融论坛网站刊登他的讲话并称，未来央行和外管局将从完善相关法律、会计、审计、税收、评级等政策方面，丰富风险对冲工具，创造更加友好便利的投资条件、制度安排。

他表示，近年来，人民银行、外汇局在放松市场准入管理、取消额度限制、丰富风险对冲工具、便利跨境资金汇兑等政策方面，均进行了较大幅度的调整改革。

“债券市场对外开放是中国金融市场对外开放的重要组成部分，对推动人民币的国际化、丰富人民币国际使用具有很大意义。”他称。

过去十几年的时间，中国社会融资规模和结构都发生了很大变化，2002年企业债券只占整个社会融资规模的1.8%，到2016年增长到16.8%，企业债券占直接融资比重达80%。

潘功胜并称，近年来人民币国际化使用发展速度比较快，从支付结算的功能逐渐走向投资交易和储备资产的功能。中国债券市场对外开放满足境外机构对人民币资产配置的需求，具有十分重要的意义。

他并介绍，中国债券市场发展经验主要包括：吸收国际成熟债券市场发展经验教训；坚持市场化的改革方向，减少行政管制；利用后发优势，在基本制度、基础设施建设的安排上，充分吸收国际上的发展经验；推动债券市场的开放。

潘功胜在两会期间曾表示，中国将稳步推动债券市场对外开放，截至去年底熊猫债发了600多亿元人民币； 中国债券市场开放潜力大，下一步央行将完善相关制度安排。 （完）

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(发稿 孙琦子; 审校 乔艳红)

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