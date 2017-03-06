易纲称人民币汇率政策框架是稳定的 加息与否要看中国经济

路透上海3月6日 - 中国央行副行长易纲周一在“两会”间隙表示，中国汇率政策框架是稳定的，人民币以供求为基础、参考一篮子货币、有管理的浮动汇率的框架会坚持。

他并表示，人民币保持了在合理均衡基础上的基本稳定。美元走得很强，别的很多货币贬得比较多，人民币汇率是比较稳定的。