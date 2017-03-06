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中国财经 | 2017年 3月 6日 星期一 16:19 BJT

易纲称人民币汇率政策框架是稳定的 加息与否要看中国经济

路透上海3月6日 - 中国央行副行长易纲周一在“两会”间隙表示，中国汇率政策框架是稳定的，人民币以供求为基础、参考一篮子货币、有管理的浮动汇率的框架会坚持。

易纲还称，今年是否会加息要看中国的经济，要“以我为主”。

他并表示，人民币保持了在合理均衡基础上的基本稳定。美元走得很强，别的很多货币贬得比较多，人民币汇率是比较稳定的。

中国十二届全国人大五次会议周日开幕，国务院总理李克强发布政府工作报告称，中国2017年经济增长预期目标为6.5%左右，居民消费价格指数(CPI)涨幅控制目标为3%左右。（完）

(发稿 李文科；撰写 吕雯瑾; 审校 乔艳红)

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