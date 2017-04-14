中国央行副行长称将重点防范交叉性金融风险 丰富维护金融稳定的工具箱

华为进军PC市场 给联想、惠普和戴尔带来挑战
路透法兰克福5月23日 - 中国网络和智能手机巨头华为周二表示，计划进军全球电脑市场，这对个人电脑(PC)业者构成了新的挑战。PC市场销量已连续两年下降。
路透北京4月13日 - 中国央行副行长范一飞在周四召开的2017年金融稳定工作会议上称，将重点防范跨行业、跨市场的交叉性金融风险，着力丰富和完善维护金融稳定的工具箱，强化央行的金融稳定职能。
中国央行官网发布的会议新闻稿并援引范一飞的话称，要加强重点领域风险防控，进一步摸清风险底数，坚决整治金融乱象，更加重视防范风险交叉传染和系统性金融风险。
“要充分发挥存款保险制度在处置风险中的平台作用。要抓紧做好补体制机制短板工作，切实强化中央银行的金融稳定职能。”他称。
范一飞同时指出，国际经济金融风险溢出不断增大，经济增长动力不足，“黑天鹅事件”频现，成为影响全球经济增长的最大不确定性；国内来看，宏观金融风险、市场主体风险和金融市场风险交织，非法金融活动问题突出。
“时刻保持对风险的敏感性，不断增强在复杂情况下的执行力，上下联动，稳中求进，及时处置化解可能出现的相关金融风险。”他说。（完）
(发稿 侯向明； 审校 杨淑祯)
路透法兰克福5月23日 - 中国网络和智能手机巨头华为周二表示，计划进军全球电脑市场，这对个人电脑(PC)业者构成了新的挑战。PC市场销量已连续两年下降。
路透上海5月24日 - 中国股市沪综指周三早盘下跌逾1%。分析师指出，昨日大盘依赖保险等权重股支撑未出现大跌，不过今早穆迪调降中国评级消息一出，市场信心颇受打击，看空气氛更加浓厚，保险股等板块的回调令大盘下跌加快。
路透上海5月24日 - 国际评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。