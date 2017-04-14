中国央行副行长称将重点防范交叉性金融风险 丰富维护金融稳定的工具箱

路透北京4月13日 - 中国央行副行长范一飞在周四召开的2017年金融稳定工作会议上称，将重点防范跨行业、跨市场的交叉性金融风险，着力丰富和完善维护金融稳定的工具箱，强化央行的金融稳定职能。

中国央行官网发布的会议新闻稿并援引范一飞的话称，要加强重点领域风险防控，进一步摸清风险底数，坚决整治金融乱象，更加重视防范风险交叉传染和系统性金融风险。

“要充分发挥存款保险制度在处置风险中的平台作用。要抓紧做好补体制机制短板工作，切实强化中央银行的金融稳定职能。”他称。

范一飞同时指出，国际经济金融风险溢出不断增大，经济增长动力不足，“黑天鹅事件”频现，成为影响全球经济增长的最大不确定性；国内来看，宏观金融风险、市场主体风险和金融市场风险交织，非法金融活动问题突出。

“时刻保持对风险的敏感性，不断增强在复杂情况下的执行力，上下联动，稳中求进，及时处置化解可能出现的相关金融风险。”他说。（完）