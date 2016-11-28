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中国财经 | 2016年 11月 28日 星期一 08:16 BJT

中国央行副行长称人民币汇率完全有条件保持在合理均衡水平基本稳定

路透北京11月27日 - 针对近期人民币兑美元汇率贬值压力加大，中国央行副行长易纲周日表示，从数据看，人民币在全球货币体系中仍表现出稳定强势货币特征，未来人民币汇率完全有条件继续保持在合理均衡水平上基本稳定。

央行网站刊登他答记者问称，近期美元上涨较快，反映的是美国经济增长加快、通胀预期上升、美联储加息步伐可能明显加快等美国国内因素；而人民币汇率对美元波动有所加大，主要是特朗普当选美国总统、美联储加息预期突然增强、英国“脱欧”、埃及镑自由浮动等外部因素驱动。

这些因素对世界各国而言都有些意外，资金回流美国推动美元指数迅速上涨、美国三大股指再创新高，全球货币普遍对美元贬值，有的跌幅还比较大。“下一步美元走势存在不确定性，不排除市场预期修正引发美元回调的可能。”

他指出，近期人民币对美元有所贬值，但幅度相对大多数非美货币还是比较小的。10月以来发达经济体货币中，日元、欧元、瑞郎对美元分别贬值10.5%、5.8%和4.2%；新兴市场货币中，马来西亚林吉特、韩元、墨西哥比索对美元分别贬值7.2%、6.5%和6.1%，而人民币对美元只贬值了3.5%，只有美元指数升幅的一半。

由于人民币对美元贬值幅度较小，10月以来人民币相对一些主要货币是显着升值的。例如，在SDR(特别提款权)构成货币中，人民币对日元升值7.5%、对欧元升值2.5%、对英镑升值0.5%；在亚洲新兴市场货币中，人民币对马来西亚林吉特、韩元、新加坡元分别升值4.1%、3.3%和1.2%。

易纲并称，观察人民币汇率要采用一篮子货币视角。影响一国汇率水平的因素有很多，与政治形势、经济走势、股市债市波动和市场预期变化等都有关系。由于国与国之间经济结构迥异、经济周期和利率政策取向不同步，比如当前中国经济保持平稳增长，货币政策保持稳健，而美国经济正强劲复苏，货币政策已出现收紧趋势，相应的汇率走势也难以趋同。

“盯住单一货币会积累超调的风险，后续的修正可能引起比较大的震动。而且，在贸易全球化的背景下，参考一篮子货币与盯住单一货币相比，更能反映一国商品和服务的综合竞争力，也更能发挥汇率调节进出口、投资及国际收支的作用。”

他表示，中国是全球第一大贸易国，全球200多个经济体都是中国直接或间接贸易伙伴，人民币参考一篮子货币能够全面反映贸易品的国际比价。而中美贸易规模只占中国外贸规模的14%，况且中美的经济周期也不一样，改回去单一盯住美元会使人民币汇率陷入僵化和超调的困境，并不可持续。

人民币兑美元即期上周五小幅收升，一周下跌0.35%；中间价则跌破6.91元再创近八年半新低。

**外汇储备十分充足**

此外，易纲还提到，尽管近期中国外汇储备有所下降，但仍高居全球首位，是十分充足的。中国外汇储备规模接近全球的30%，分别是排名第二位的日本和第三位的沙特阿拉伯的2.6倍和5.7倍。

“无论从哪个角度看，中国的外汇储备是非常充裕的，覆盖全部外债和六个月进口后还有充足的余量，况且近年来还有每年大约5,000亿美元的贸易顺差和1,200亿美元的外商直接投资通过金融媒介供应全社会的用汇需求。”他说。

中国10月末外汇储备为31,206.55亿美元，连续四个月下降，为2011年3月末以来最低，当月外储环比减少457.27亿美元。

易纲并强调，中国是开放经济体，资本有进有出是正常的，尽管近期对外直接投资（ODI）比外商直接投资（FDI）要多一些，但观察ODI的结构看，大多数投向海外高新技术企业股权、用于打开拉美市场和推动“一带一路”建设，有利于国内经济结构调整和转型升级。

“当然，也不排除一些经济主体出于经济下行、营商环境等因素的担忧，表现出较强的向外寻求安全资产的倾向。但谁也无法忽视中国13亿人口的庞大市场，随着中国经济回升、体制机制改革和营商环境的改善，出去的资本还是会回来的。”他称。（完）

参看详情，请点选中国央行网站：here

(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

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