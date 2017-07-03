中国央行副行长称人民币汇率将基本稳定 跨境资本流动继续向均衡收敛

路透上海7月3日 - 中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜撰文指出，中国经济基本面仍将支持人民币在全球货币体系中的稳定地位，人民币汇率将在合理均衡水平上保持基本稳定，预计跨境资本流动将进一步向均衡收敛，外汇储备规模也将在波动中逐步趋于稳定。

他近日在《求是》杂志上撰文称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，既没有这样的意愿，也没有这样的需要。央行向市场提供外汇流动性，防止了汇率超调和“羊群效应”，维护了市场稳定。

他在文章中指出，经济金融变量从来都不是线性变化的，而是在周期中波动和发展的，外汇储备规模变动也具有一定的周期性。虽然目前外部环境依然存在较多不确定性，但长远来看，中国经济金融基本面稳中向好，预计跨境资本流动将进一步向均衡收敛。

其理由包括：首先，中国经济仍处于中高速增长区间，随着供给侧结构性改革不断推进，未来经济发展会更有质量、更有效率，人民币汇率将在合理均衡水平上保持基本稳定。

其次，国内对外债务去杠杆化进程基本完成，国内企业利用外债已在2016年第二季度开始回升。第三，中国经常帐户顺差保持在合理水平，根据国际货币基金组织预测，中国经常帐户在未来五年中将继续保持顺差，构成稳定的外汇供给。

第四，随着人民币加入特别提款权和中国金融市场改革、开放、发展不断深化，人民币资产将成为全球金融资产配置中的重要组成部分，吸引境外投资者投资中国境内市场，金融账户的外汇供给将稳健提升。第五，国际金融市场上货币和资产价格盈亏互补的表现，加上中国外汇储备的多元化布局，将会带来较好的分散化效果，从而有利于外汇储备规模保持平稳。

数据显示，中国5月末外汇储备为30,535.67亿美元，为连续四个月回升，今年来中国外汇储备累计增加430.5亿美元。而2016年全年外储减少3,198.45亿美元，降幅达9.6%。

文章指出，外汇管理部门要按照宏观政策要稳的政策思路，全面做好稳增长各项工作，为经济平稳健康发展和社会和谐稳定创造良好的外部环境。在复杂多变的内外部经济金融环境下，外汇储备需要逐步回归维持国际收支平衡的基本功能。这是解决中国经济发展中的主要矛盾和突出问题、保障宏观经济稳健运行的必然要求。

潘功胜说，要按照稳中求进工作总基调，勇于担当，措施有力，统筹协调外汇储备多元化运用，将资金重点运用于保障“一带一路”、国际产能和装备制造合作等战略领域，积极促进中国与其他国家共同发展、共同繁荣。

他还表示，不断提升中国外汇储备经营管理水平，要继续坚持安全、流动、保值、增值原则，对外汇储备进行审慎、规范、专业的投资运作，优化并动态调整投资组合和投资策略，尊重国际市场规则和惯例，维护和促进国际金融市场的稳定与发展。（完）