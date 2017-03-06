中国央行副行长称人民币将继续稳定和相对强势 国际化是水到渠成过程

中资大行出手结汇致人民币早盘跳涨逾200点 成交大扩
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四早盘突然跳涨逾200点，最高触及6.8690元，创两个月高点；中间价仅小幅调升，与汇价仍有较大差距。交易员表示，早盘人民币跳涨主因中资大行出手结汇推涨人民币汇价，半日成交大扩逾三成。
路透上海3月6日 - 全国政协委员、中国央行副行长易纲表示，人民币的稳定地位在过去十年明显上升，未来还将维持这种态势，对各大货币有弹性但又总体稳定；随着中国综合国力特别是劳动生产率的提高，人民币未来的趋势会保持稳定和相对强势的特征。
中国证券报周日援引他在全国政协经济界别小组会议上的话称，保持人民币在全球货币体系中的稳定地位还包含：去年人民币加入SDR，进入全球货币第一阵容；人民币国际化，在贸易和投资中用人民币结算，是一种发展趋势，人民币国际化是市场化、水到渠成过程。
针对汇率面临的贬值压力，易纲表示，前期前年、去年人民币面临一些压力，央行一方面以市场供求为基础，同时参考一篮子汇率进行调节，采取了有管理的浮动汇率，保持了汇率弹性，而汇率是经济特别是国际收支的自动调节器和稳定器。
“这种机制的完善说明，走出了一条有中国特色的汇率形成机制和独特的宏观调控机制，并且这种机制越来越成熟，也积累了很多调控经验。”易纲称。
去年美元走势很强，全世界的货币相对美元都有较大调整，尤其是发展中国家。在此背景下，人民币相对美元有所贬值，但总体上相对其他发展中国家贬值是最小的。（完）
(发稿 张金栋; 审校 曾祥进)
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四早盘突然跳涨逾200点，最高触及6.8690元，创两个月高点；中间价仅小幅调升，与汇价仍有较大差距。交易员表示，早盘人民币跳涨主因中资大行出手结汇推涨人民币汇价，半日成交大扩逾三成。
路透上海5月25日 - 中国证监会副主席方星海周四表示，已确定原油、铁矿石作为特定品种试点引入境外投资者，并积极研究完善有关税收政策，以实现境外投资者参与境内交易、交割税收政策的明确化、常态化，同时在积极研究金融期货引入境外投资者的方案，为经济和金融市场对外开放提供良好的管理风险场所。
路透北京5月25日 - 中国商务部周四称，将继续鼓励外资对汽车等高端制造业的投资，并将继续放开限制、有序扩大开放；准备进一步放开新能源汽车电池领域的外商投资限制。