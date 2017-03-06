中国央行副行长称人民币将继续稳定和相对强势 国际化是水到渠成过程

路透上海3月6日 - 全国政协委员、中国央行副行长易纲表示，人民币的稳定地位在过去十年明显上升，未来还将维持这种态势，对各大货币有弹性但又总体稳定；随着中国综合国力特别是劳动生产率的提高，人民币未来的趋势会保持稳定和相对强势的特征。

中国证券报周日援引他在全国政协经济界别小组会议上的话称，保持人民币在全球货币体系中的稳定地位还包含：去年人民币加入SDR，进入全球货币第一阵容；人民币国际化，在贸易和投资中用人民币结算，是一种发展趋势，人民币国际化是市场化、水到渠成过程。

针对汇率面临的贬值压力，易纲表示，前期前年、去年人民币面临一些压力，央行一方面以市场供求为基础，同时参考一篮子汇率进行调节，采取了有管理的浮动汇率，保持了汇率弹性，而汇率是经济特别是国际收支的自动调节器和稳定器。

“这种机制的完善说明，走出了一条有中国特色的汇率形成机制和独特的宏观调控机制，并且这种机制越来越成熟，也积累了很多调控经验。”易纲称。

去年美元走势很强，全世界的货币相对美元都有较大调整，尤其是发展中国家。在此背景下，人民币相对美元有所贬值，但总体上相对其他发展中国家贬值是最小的。（完）