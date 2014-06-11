人行副行长刘士余抵台访问 交流货币互换等议题--报载

路透台北6月11日 - 台湾本地媒体周三报导，中国大陆人民银行副行长刘士余率员抵台访问，近几日内，刘士余已与台湾的央行高层见面，针对两岸货币互换协议(SWAP)、人民币回流机制等议题面对面进行交流。

本地媒体工商时报则指出，人民银行副行长刘士余率员访台，并且已参访中央存保、合作金库、农业信保基金等重要机构。报导指出，刘此行的重点在于希望能了解台湾的存保体系，特别是中小企业、农业的信保体系，这也是当前大陆从事金融改革最重视的一环，希望能将金流从大型国企导引到中小企业，甚至是农业金融。

经济日报则引述未具名的相关人士表示，本次刘士余的台湾之行，是由人行在年初时，主动以书信方式向台湾提出参访需求，由台湾金融总会作为对应与接应窗口。当中，关于参访天数、行程、拜会机关、政策性任务等细节，全部都由人行自己一手策画，所有细节保密到家。由于人行来台必须通过国务院层层申请核准，为避免外界争议，本次来台行程非常低调，相关人士皆保持缄默，增添外界想像空间。

工商也称，本周率团来台的上海市副市长屠光绍，昨天则走访台湾银行，由台银董事长李纪珠率一级主管接待。工商时报引述未具名的金融人士指出，两大对岸金融圈重量级人物同时登台，显见尽管服贸过关与否变数重重，但两岸金融业的产官交流仍然热络。

工商时报也指出，刘士余来台之后，已与多位金融业高层展开交流，上周日由金融总会理事长李述德设宴接风，包括华南金(2880.TW) 董事长刘灯城、永丰银董事长邱正雄、玉山银董事长曾国烈等人，都是座上嘉宾。(完)

(记者 高洁如; 审校 林高丽)

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