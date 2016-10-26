中国央行三季度起将表外理财业务纳入MPA广义信贷测算--消息人士

路透北京10月26日 - 三位消息人士向路透表示，中国央行日前下发关于MPA（宏观审慎评估体系）的调控要求，要求从三季度起将银行表外理财业务纳入“广义信贷”测算，以进一步规范表外理财业务。

市场人士指出，这是央行对金融机构杠杆行为的一种约束。此举意味着广义信贷统计范围除各项贷款、债券投资、股权及其他投资、买入返售资产、存放非存款类金融机构等五个项目，还将增加表外理财资金运用项目。

消息人士并透露，表外理财资金运用表现为央行调统部门表外理财资产负债表中资产余额-现金余额-存款余额；而季末含表外理财广义信贷余额体现为季末广义信贷余额+表外理财总资产-表外理财现金余额-表外理财存款余额。

消息人士指出，MPA的具体操作方面，要按原口径广义信贷实施评估，但按照新口径广义信贷实施测算，“按此测算的结果相当不理想，将作为微调原口径广义信贷评估结果的重要参考因素。”

路透暂无法立即获得中国央行的评论。本地媒体财新亦有相关报导。

“表外理财资产的量纳入广义信贷统计中，影响要看各家行，有些小法人理财不多的影响不大，之前存量比较多的可能影响比较大，”一位接近监管层人士表示，“具体结果现在不好说，这个措施也只是试探性的。”

该人士并称，由于目前MPA尚未具体实施，具体的激励约束措施没有生效，中国央行也许是先关注一下数量，相当于先摸个底。

华泰证券金融组分析师认为，当前银行表外理财增速快于表内广义信贷，按照2016年上半年数据，若将表外理财纳入广义信贷，将使得广义信贷上半年增速提高2个百分点左右。

据其测算，2016年上半年表内广义信贷余额较去年末增长约12%，而表外理财增长约16%，占整个理财市场77%，银行理财投向中以存款、债券、非标为主，债券占比40%（表外约8万亿元人民币），非标占比16.5%（表外约3.4万亿）。

另有中部城商行资金部人士表示，该政策如果没有进一步和三会（银监会、保监会、证监会）的合并措施，则和银监会出现两套监管，不一定对金融机构有利。

“政策本身挺好，很有针对性但是要看管理的后续措施，如果仅是统计则意义不大。”这位资金部人士强调。

此前为加强对银行理财业务的监管，防范影子银行规模庞大的风险，中国银监会曾下发征求意见稿要求，对商业银行理财业务进行分类管理，分为基础类理财业务和综合类理财业务；商业银行不得发行分级理财产品；并拟建立理财产品风险准备金管理制度。

自2016年起，央行将原有的差别准备金动态调整和合意贷款管理机制，升级为“宏观审慎评估体系”。在新的框架下，央行将可以根据MPA评估结果，调节融资上限计算公式中的相关参数，控制金融机构和企业跨境融资的杠杆率和货币错配风险。（完）