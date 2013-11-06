人行网站新增“常备借贷便利”信息披露栏目

路透上海11月6日 -中国人民银行网站周三新增“常备借贷便利（StandingLendingFacility，SLF）”栏目，正式发布今年常备借贷便利开展情况，6月至9月常备借贷便利操作余额分别为4,160亿、3,960亿、4,100亿和3,860亿元人民币。

央行于2013年初创设了常备借贷便利，在银行体系流动性出现临时性波动时运用。央行网站的SLF栏目将令新创立的这项货币政策工具的信息披露更加公开透明。

央行称，1-9月，中国人民银行开展了常备借贷便利操作，取得了较好的效果。三季度以来，鉴于中国国际收支形势的变化，外汇流入量的增加，常备借贷便利适度有序减量操作，保持银行体系流动性的平稳。

公告并针对其近期货币政策工具的应用给出了解释，央行称通过续发行三年期央票冻结长期流动性，通过常备借贷便利和公开市场逆回购提供必要的短期流动性支持，两种操作相结合，既有利于在未来国际收支形势不确定的情况下保持流动性适中水平，也有利于维护货币市场的稳定。

借鉴国际经验，中国人民银行于2013年初创设了常备借贷便利（StandingLendingFacility，SLF）。常备借贷便利对象主要为政策性银行和全国性商业银行。期限为1-3个月。利率水平根据货币政策调控、引导市场利率的需要等综合确定。常备借贷便利以抵押方式发放，合格抵押品包括高信用评级的债券类资产及优质信贷资产等。(完)

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(发稿 吴芳 审校 黄凯)

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