分析：逆回购规模受压中国央行单周仅小幅净投放 配合MPA延续偏紧基调

焦点：特朗普预算案提议未来10年削减3.6万亿美元政府开支
路透华盛顿3月23日 - 美国总统特朗普周二公布任内后首份全面预算计划，希望国会同意未来10年削减3.6万亿美元政府开支，计划重点包括削减医疗保险和食品补助计划支出，同时增加军费开支。
作者 吕雯瑾
路透上海3月24日 - 本周起银行间跨季流动性需求步入高峰，同时银行迎战MPA考核日趋白热化，亦对资金面产生压力，但中国央行单周仅净投放800亿元。交易员透露本周逆回购操作规模不大有央行指导因素影响，配合MPA考核流动性闸门一步步收紧，金融去杠杆正在路上。
业内人士指出，在公开市场和MLF政策利率上调、金融监管加强背景下，公开市场操作对短期流动性的数量调控，也将继续偏紧基调；在维护流动性整体基本平稳的同时，央行或更能容忍资金面的短期波动。
两家一级交易商机构交易员透露，本周公开市场逆回购操作规模不算大，有央行指导因素影响。
“这周都是压缩过的，并不是各家申报上去的需求就能够满足；从央行的态度来看，很明确是要收紧一些，”其中一家一级交易商机构交易员称。
央行公开市场本周周一至周三维持300亿-400亿元有限的单日净投放规模；随着转债申购回款及财政存款投放，后半周资金面缓和，周四央行操作恰好对冲到期量，周五则以“月末财政支出力度加大、银行体系流动性处于较高水平”为由暂停逆回购。全周来看，单周净投放800亿元。
“不解渴”的公开市场净投放，叠加光大转债申购、白热化的MPA考核等因素共振，资金面一度大幅收紧，周一隔夜质押式回购出现9.50%的高位成交，为逾三年来首度。
交易员透露，以往作为主要融出资金机构的大型银行，周一周二也在借钱；还有机构未能在系统关闭前完成兑付，出现资金交易违约。
“就算公开市场和MLF利率上去了，逆回购量少，也不应该这么紧张。还是多重因素叠加了，季末需求大，加上转债申购，总量叠加边际因素，所以资金面波动特别大，”上海一券商交易员表示。
欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选： tmsnrt.rs/2mZRXU3
**“松久必紧”**
上海一基金交易员周五表示，随着转债申购退款到帐及财政存款回流，目前资金面已经明显偏松，但央行不会让这种情况持续太久，“松久必紧，不然市场不会去杠杆。”
天风证券固定收益首席分析师孙彬彬亦评论称，即使在季末时点，央行的操作也是延续近几个月来的统一思路——尽管官方表述是稳健偏中性，但实际操作却中性偏紧，这也是综合考虑防风险、加强金融监管的结果。
他并表示，流动性过于宽松不符合当下金融监管的思路；预期下周资金面应该也会维持紧平衡的状态。
央行偏于收敛的货币政策操作，已经被市场理解为明确的去杠杆信号。中国央行研究局局长徐忠2月曾撰文称，货币政策在力度上要更为中性，既要保持流动性总量基本稳定，又要有一定的倒逼压力。在结构性问题成为当前主要矛盾、总需求刺激政策效果边际递减情况下，不能重回总量宽松、粗放刺激的老路。
上周中国央行迅速跟进美联储加息，年内第二次上调公开市场逆回购、MLF（中期借贷便利）和SLF(常备借贷便利)利率；单周公开市场净回笼1,200亿元，不过新增3,030亿元MLF操作。
**流动性偏紧配合MPA**
MPA考核压力下，本周银行均明显压缩对非存款类金融机构的拆出资金规模，成为加剧资金面结构性紧张、推升资金价格的主要因素之一。不过业内人士分析，此类局部的流动性压力应在央行容忍的范围内。
“现在小机构都得求自保，万一违约肯定也不会得到救助；在央行的眼里，如果违约，就是你自己的流动性管理有问题，”上述上海一基金交易员称。
今年一季度中国央行对银行体系的宏观审慎评估（MPA）明显趋严，银行表外理财将被正式纳入广义信贷范围考核，且部分银行收到的通知显示，央行将取消宏观审慎资本充足率容忍度指标。
中金公司宏观研究团队此前的报告指出，面对资产负债表腾挪压力，银行自然会压缩最易压缩的资金运用项目，尤其对非存款类机构的拆出，这会影响市场资金面和拆借利率。随着央行退出宽松，这种干扰可能会更明显。
本周一中国央行发布的工作论文指出，在金融机构公司治理不完善情况下，金融机构易于扩大规模，增加杠杆，最终倒逼中央银行救助，以致宏观不审慎。
文章还提出，要进一步完善公开市场操作一级交易商制度，在一定标准下扩大公开市场操作和SLF交易对象范围，完善操作流程，减少市场资金套利机会；结合MPA等宏观审慎政策进行贷款便利操作，以确保中央银行资金安全，有效抑制金融机构道德风险。
中国央行自2016年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行，去年春节后至8月中上旬都仅进行七天期逆回购操作。8月下旬和9月中旬则先后重启14天和28天期逆回购，并灵活搭配开展操作，但逆回购期限拉长也引发市场对监管层有意降杠杆的忧虑。
除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。
此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
逆回购 （周一） 1,000
（周二） 800
（周三） 900
（周四） 300
（周五） 0
正回购到期 --
逆回购到期（周一） 600
（周二） 500
（周三） 500
（周四） 300
（周五） 300
SLO到期 --
净投放 800
(完)
(审校 乔艳红)
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