中国央行称外商投资企业可以正常办理利润汇出--官方微博

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京2月28日 - 中国央行官方微博周二称，外商投资企业可以正常办理利润汇出。中国已实现经常项目可兑换，真实合规的经常性国际支付和转移，包括货物贸易、服务贸易及股息、红利等对外支付和转移，凭真实有效的交易单证直接到商业银行办理。
央行并称，如外商投资企业出现利润汇出问题，可以按币种分别向央行和外管局相应邮箱反映。邮件内容应包括境内企业名称、法人代表姓名及身份证号（或护照号）、注册地址、金额、币种、交易性质、汇款困难原因、联系人姓名、电话及身份证号（或护照号）等。
央行微博并显示，人民币汇出问题可发邮件至央行邮箱：kuajc@pbc.com；外汇汇出问题可发邮件至外管局邮箱：safecfa@mail.safe.gov.cn。
中国国家外管局局长潘功胜此前称，外汇管理部门将保持外汇管理政策连续性、一贯性，提升贸易投资便利化水平。外商投资企业正常利润汇出不受限制，支持有能力、有条件的企业开展真实合规的对外直接投资。同时，加强真实性合规性审核，着力防范跨境资本流动风险，维护外汇市场健康稳定。（完）
(发稿 孙琦子; 审计 乔艳红)
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路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。