中国央行称外商投资企业可以正常办理利润汇出--官方微博

路透北京2月28日 - 中国央行官方微博周二称，外商投资企业可以正常办理利润汇出。中国已实现经常项目可兑换，真实合规的经常性国际支付和转移，包括货物贸易、服务贸易及股息、红利等对外支付和转移，凭真实有效的交易单证直接到商业银行办理。

央行并称，如外商投资企业出现利润汇出问题，可以按币种分别向央行和外管局相应邮箱反映。邮件内容应包括境内企业名称、法人代表姓名及身份证号（或护照号）、注册地址、金额、币种、交易性质、汇款困难原因、联系人姓名、电话及身份证号（或护照号）等。

央行微博并显示，人民币汇出问题可发邮件至央行邮箱：kuajc@pbc.com；外汇汇出问题可发邮件至外管局邮箱：safecfa@mail.safe.gov.cn。

中国国家外管局局长潘功胜此前称，外汇管理部门将保持外汇管理政策连续性、一贯性，提升贸易投资便利化水平。外商投资企业正常利润汇出不受限制，支持有能力、有条件的企业开展真实合规的对外直接投资。同时，加强真实性合规性审核，着力防范跨境资本流动风险，维护外汇市场健康稳定。（完）