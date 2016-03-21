管理跨境资本流动 完善现有国际货币体系--易纲

路透上海3月21日 - 中国人民银行副行长易纲日前表示，很多金融危机最终会影响经济的增长，因此国际金融框架设计中，要研究包括跨境资本流动在内的诸多问题，防御这些金融风险。

他在周末举行的中国发展高层论坛上的演讲主题，围绕在国际货币体系和国际金融架构改革上，他称，推动现有的国际体系的改革和完善，是要增加发展中国家和新兴市场的代表性和发言权，但这种改革并不是挑战现有体系，也不是推倒重来和另起炉灶，而是创新和完善现有的国际货币体系，使其为全世界的强劲可持续平衡增长做出更大的贡献。

易纲认为，金融发生危机的时候，经济增长多数情况下都受到了影响，比如亚洲金融危机、次贷危机、雷曼危机、希腊危机等等，都对经济增长带来非常负面的影响。 在这些危机中，全球看到了系统性风险、道德风险，以及纳税人成本等。同时在全球经济一体化、金融一体化的时候，跨境的风险也非常大。所以对跨境风险进行协调，是国际货币体系和国际金融框架的设计中要考虑的因素。

“我们要直面这些风险，要回答这些风险，要做出一个设计，使得我们这个新的体制更好的能够防御这些风险。”易纲称。 他介绍，G20已成立了的国际金融架构工作组，工作组一致同意当前要研究以下五个问题：第一，继续推动国际货币基金组织份额和治理结构的改革，“大家知道，由于美国国会的批准，我们第14次基金的份额改革刚刚成功的完成，我们向前看有第15次的份额总检查。”

第二，改善国际主权债务重组体系，维护债务的可持续性。主要是要把集体行动条款和同权条款加入到现在存在的国际主权债的存量中，这一点巴黎俱乐部和国际货币基金组织都发挥着重要的作用。

第三，研究监督和管理跨境资本的流动。现在由于QE、QQE，还有新的货币形式，使得跨境资本流动非常大，有些发展中国家由于资本的大进大出，使得其汇率也大幅波动，这是要考虑的问题。

第四，完善全球的金融安全网。全球的金融安全网现在有四个层面，第一个层面，各国自己的外汇储备；第二个层面，双边的互换；第三个层面，区域的安排。如金砖国家间的安排、欧洲的ESM等；最后是全球的安排，全球的安全是以国际货币基金组织为中心的一个安排。如何在这四个层面中加强协调，是要考虑的问题。

第五，要加强SDR的作用。 易纲认为，中国是现行国际货币体系和金融体系的参与者、建设者、贡献者和受益者。中国也坚决地维护以联合国宪章为基础的国际秩序和国际体系。(完）