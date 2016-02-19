中国稳健货币政策要避免过度放 结构性改革兼顾总需求管理（更新版）

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路透北京2月19日 - 中国央行副行长易纲称，中国当前稳健的货币政策要避免过度放水，过度宽松的货币政策会导致资产价格泡沫和人民币贬值的压力。且需要在进行结构性改革的同时做好总需求管理。

他是在中国经济50人论坛2016年年会上称，中国要适度管好总需求，第一要不产生通货紧缩的风险，第二不超过社会承受能力，第三不能出现流动性大面积紧缩。

易纲并称，货币政策要保持稳健、适度、灵活，要把握好流动性不发生大的萎缩。如何适度管理好总需求，要把握好不产生债务通缩风险。

受寒潮天气推动鲜菜鲜果价格上涨以及春节因素影响，中国2016年1月CPI同比涨幅上升至五个月高点。分析认为，通胀温和回升对货币政策不构成制约。

**聚焦供给侧改革**

易纲认为，中国的财政和货币政策是供给侧改革中的主战场，而且也要认识到供给过剩和供给不足并存,同时存在需求不足和需求不能得到满足的矛盾。

中国央行行长周小川在该论坛上指出，结构改革也是价格改革的一种，在市场失效的环节有一些结构性调整问题，政府在市场失效的环节应该发挥更大作用。

中财办副主任杨伟民亦在同一场合表示，供给侧结构性改革的任务，主要是三去一降一补。而处置僵尸企业，应从钢铁、煤炭先动手。

杨伟民指出，去产能、去库存、降产能时间窗口非常短，“十三五”头两三年十分关键，如果没有明显的进展，加上国际经济形势的波动，今后面临的困难可能更多。

他并强调，应由中央给予财政补贴，地方政府停止各种财政补贴，不能因为就业而保护当地僵尸企业。

知名经济学家吴敬琏则提醒称，要警惕供给侧改革出现改革空转。所谓改革空转就是领导部门忙着发文件，下级部门忙着学文件，一个文件还没学完，第二个文件又来了。

“这样改革空转，或者说改革成了修辞，要引起足够警惕。”吴敬琏指出。（完）