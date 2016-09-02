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中国财经 | 2016年 9月 2日 星期五 10:48 BJT

人民币汇率若现大幅异动 会通过多样化政策工具保持稳定--副行长

路透北京9月2日 - 中国人民银行副行长易纲周五表示，人民币汇率若出现大幅度异动，肯定会通过多样化政策工具来保持汇率稳定。

他在G20召开前夕接受央视专访时做出上述表态的。他并称，中国政府和个人的杠杆率与其它国家相比并不高，但企业的杠杆率较高。短期来看中国总体杠杆率还会上升，但是要控制增长速度，并调整杠杆的结构。

易纲昨日在杭州称，总体看人民币的波动率是比较小的，汇率对实体经济有一些影响，但最好是保持合理均衡；他透露G20已达成共识，不以竞争为目的的货币贬值，并就汇率进行更紧密沟通和协调。

(发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)

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