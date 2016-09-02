人民币汇率若现大幅异动 会通过多样化政策工具保持稳定--副行长

获中国最高法院提审 小i机器人与苹果的专利诉讼将继续
路透上海1月16日 - 中国人工智能企业上海智臻与全球手机大厂苹果的专利诉讼还将继续。以小i机器人闻名业内的上海智臻智能周一透露，近日最高人民法院下达行政裁定书，将提审苹果与小i机器人的专利案件，再审期间将中止原判决的执行。
路透北京9月2日 - 中国人民银行副行长易纲周五表示，人民币汇率若出现大幅度异动，肯定会通过多样化政策工具来保持汇率稳定。
他在G20召开前夕接受央视专访时做出上述表态的。他并称，中国政府和个人的杠杆率与其它国家相比并不高，但企业的杠杆率较高。短期来看中国总体杠杆率还会上升，但是要控制增长速度，并调整杠杆的结构。
易纲昨日在杭州称，总体看人民币的波动率是比较小的，汇率对实体经济有一些影响，但最好是保持合理均衡；他透露G20已达成共识，不以竞争为目的的货币贬值，并就汇率进行更紧密沟通和协调。
(发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)
路透上海1月16日 - 中国人工智能企业上海智臻与全球手机大厂苹果的专利诉讼还将继续。以小i机器人闻名业内的上海智臻智能周一透露，近日最高人民法院下达行政裁定书，将提审苹果与小i机器人的专利案件，再审期间将中止原判决的执行。
路透北京1月16日 - 路透根据中国央行公布的数据计算显示，12月末中央银行口径外汇占款余额为219,425.26亿元人民币 。据此计算，当月央行口径外汇占款减少3,178.02亿元人民币。
路透北京1月16日 - 据新华社报导，中国国务院近日印发促进移动互联网健康有序发展的意见称，将引导多元化投融资市场发展，积极稳妥推进电信市场开放，推动形成多种资本成分和各类市场主体优势互补、相互竞争；开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务。