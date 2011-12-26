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路透中文国际短讯 | 2011年 12月 26日 星期一 09:06 BJT

人行支持日企发行人民币债券

中国人民银行称，中国与日本领导人已同意加强两国金融市场合作，鼓励两国之间的金融交易，其中包括支持日本企业在东京和其他海外市场发行人民币债券，支持发展人民币与日圆的直接交易市场，而日本当局投资中国政府债券的有关申请程序正在进行中。路透

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