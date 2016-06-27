过度解读人民币兑美元贬值是不合适的--人行货币政策委员

路透天津6月27日 - 中国央行货币政策委员会委员黄益平周一在达沃斯论坛上表示，中国央行已经明确了汇率机制，强调人民币相对一篮子货币稳定，尽管市场习惯看人民币兑美元汇率，但过度解读人民币兑美元贬值是不合适的。

他指出，像英国脱欧或者类似事件会影响国际主要货币，必然影响人民币汇率，而且未来人民币真正走向浮动汇率波动会更大；值得关注的是汇率对实体经济造成的影响，以及金融体系在汇率波动时能否保持相对稳定。

“政策目标已经放在维持人民币汇率对一篮子的相对稳定，长期看汇率还是要走向更加灵活，短期来看有管理的汇率制度比较好的安排，”黄益平称，“现在应考虑的是，未来的目标是走向灵活汇率制度，以及找一个什么时机来实现灵活汇率。”

国务院总理李克强今日在达沃斯论坛讲话也强调，中国将坚持以市场供求为基础实行有管理的浮动汇率制，经济基本面决定人民币不存在长期贬值的基础，而且中国有能力保持人民币汇在合理均衡水平的基本稳定。

黄益平谈到，中国应对资本外流政策工具一直都有，首先资本项目没有完全放开，监管对短期资本流动还有管理的空间；其次中国还有较大规模的外储，当人民币压力超预期时，可以用外储来平衡市场；第三，现在汇率有交易区间和中间价，实际是一个综合性的结构，其中可以考虑政策因素。

同时出席论坛的华夏新供给经济学研究院院长、前财政部科学院研究所所长贾康亦表示，人们的思维惯性是看人民币对美元的汇率，并且觉得人民币对美元贬值是不利的，其实并非如此，人民币对美元贬值要综合看待，而且可能带来出口看好的预期。

“人民币受其它国际货币波动的影响，其实表示人民币具备了国际储备货币的雏形。”他说。

人民币兑美元即期周一早盘盘初即跌破6.64关口，为2010年12月末以来的五年半新低，较上日收盘价大跌0.38%。此前英国脱欧超出市场意料，引发全球金融市场动荡以及避险情绪飙涨。市场关注人民币汇市客盘近期的购汇力道是否有明显上升，并密切注意欧洲在英国脱欧之后可能出现的其他余震。（完）