易纲称人民币汇率将保持基本稳定 不存在持续贬值基础（更新版）

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路透上海10月25日 - 中国人民银行副行长易纲周二在人民日报撰文表示，今年以来，受美联储加息预期、英国脱欧等事件影响，一些国际储备货币、可兑换货币的汇率波动幅度较大，但人民币汇率比较稳定。中国经济增长仍强劲，因此人民币汇率将继续在合理均衡的水平上保持基本稳定，不存在持续贬值的基础。

他并强调，中国人民银行始终坚持市场化取向的改革，不断完善人民币汇率形成机制；将继续坚持稳健的货币政策，保持流动性合理充裕。

在岸人民币兑美元近期连续走贬，接连刷新逾六年新低，周一夜盘收报6.7775。离岸汇率更是创有纪录以来新低，渐渐逼近6.79元。

文章称，从较长时间段看，人民币对美元双边汇率弹性进一步增强，人民币对一篮子货币汇率保持了基本稳定，波动率小于绝大多数储备货币，更是远小于新兴市场经济体货币。

去年底，中国外汇交易中心发布CFETS人民币汇率指数，同时列出参考国际清算银行（BIS）货币篮子和SDR货币篮子计算的人民币汇率指数，方便市场从不同角度观察人民币有效汇率变化情况。易纲称，“数据显示，人民币对一篮子货币汇率一直比较稳定。”

易纲表示，今年春节以来，初步形成以“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”为特征的人民币兑美元汇率每天早晨中间价形成机制，增强了人民币汇率的规则性和透明度，市场预期更为稳定，较好兼顾了市场供求指向、保持对一篮子货币基本稳定和稳定市场预期三者之间的关系。

此外，中国央行将研究扩大特别提款权（SDR）使用，为SDR计价债券和其他金融产品的发行创造更加便利的条件。易纲提及，SDR对于稳定国际货币金融体系具有重要意义；SDR计价债券具有分散风险的优点，采用SDR记账还能降低货币汇兑的波动性。

**坚持稳健货币政策**

易纲在文章中指出，当前世界经济面临的问题和挑战，从短期看主要是有效需求不足，从中长期看主要是结构性矛盾。因此，既要发挥货币政策和财政政策在解决短期问题、扩大需求方面的作用，又要进行结构性改革以保持经济可持续增长。

他强调，中国将坚持稳健的货币政策。

“我国经济正处于增速换挡期，将继续坚持稳健的货币政策，保持流动性合理充裕，发挥信贷政策作用，特别是要加强信贷政策支持中小企业、农业、扶贫攻坚的力度，为供给侧结构性改革创造适度的、良好的货币金融环境，”文章指出。

同时，要改善资本流动的监测和应对，更好地预防风险、预警风险。推动构建涵盖审慎管理政策、货币政策、财政政策以及结构性改革政策的宏观金融稳定框架，密切监测和应对金融体系的潜在风险和脆弱性，着力平滑金融体系的顺周期波动，避免宽松的外部流动性对国内金融乃至经济产生负面影响。

美联储于去年末放弃持续七年的零利率政策，开始加息，但有迹象表明其加息节奏会比早前预期缓慢。日本银行于今年初加入欧洲央行、瑞士央行、瑞典央行和丹麦央行等实施负利率的央行阵营，但对于负利率的实际效果还存在争论。

一些主要央行在继续实施超低利率甚至负利率的同时，开始尝试其他手段，扩大资产负债表。截至今年7月末，全球收益率为负的主权债券规模已达13万亿美元，创历史新高。(完)