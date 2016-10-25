易纲称人民币汇率将保持基本稳定 不存在持续贬值基础（更新版）

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
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路透上海10月25日 - 中国人民银行副行长易纲周二在人民日报撰文表示，今年以来，受美联储加息预期、英国脱欧等事件影响，一些国际储备货币、可兑换货币的汇率波动幅度较大，但人民币汇率比较稳定。中国经济增长仍强劲，因此人民币汇率将继续在合理均衡的水平上保持基本稳定，不存在持续贬值的基础。
他并强调，中国人民银行始终坚持市场化取向的改革，不断完善人民币汇率形成机制；将继续坚持稳健的货币政策，保持流动性合理充裕。
在岸人民币兑美元近期连续走贬，接连刷新逾六年新低，周一夜盘收报6.7775。离岸汇率更是创有纪录以来新低，渐渐逼近6.79元。
文章称，从较长时间段看，人民币对美元双边汇率弹性进一步增强，人民币对一篮子货币汇率保持了基本稳定，波动率小于绝大多数储备货币，更是远小于新兴市场经济体货币。
去年底，中国外汇交易中心发布CFETS人民币汇率指数，同时列出参考国际清算银行（BIS）货币篮子和SDR货币篮子计算的人民币汇率指数，方便市场从不同角度观察人民币有效汇率变化情况。易纲称，“数据显示，人民币对一篮子货币汇率一直比较稳定。”
易纲表示，今年春节以来，初步形成以“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”为特征的人民币兑美元汇率每天早晨中间价形成机制，增强了人民币汇率的规则性和透明度，市场预期更为稳定，较好兼顾了市场供求指向、保持对一篮子货币基本稳定和稳定市场预期三者之间的关系。
此外，中国央行将研究扩大特别提款权（SDR）使用，为SDR计价债券和其他金融产品的发行创造更加便利的条件。易纲提及，SDR对于稳定国际货币金融体系具有重要意义；SDR计价债券具有分散风险的优点，采用SDR记账还能降低货币汇兑的波动性。
**坚持稳健货币政策**
易纲在文章中指出，当前世界经济面临的问题和挑战，从短期看主要是有效需求不足，从中长期看主要是结构性矛盾。因此，既要发挥货币政策和财政政策在解决短期问题、扩大需求方面的作用，又要进行结构性改革以保持经济可持续增长。
他强调，中国将坚持稳健的货币政策。
“我国经济正处于增速换挡期，将继续坚持稳健的货币政策，保持流动性合理充裕，发挥信贷政策作用，特别是要加强信贷政策支持中小企业、农业、扶贫攻坚的力度，为供给侧结构性改革创造适度的、良好的货币金融环境，”文章指出。
同时，要改善资本流动的监测和应对，更好地预防风险、预警风险。推动构建涵盖审慎管理政策、货币政策、财政政策以及结构性改革政策的宏观金融稳定框架，密切监测和应对金融体系的潜在风险和脆弱性，着力平滑金融体系的顺周期波动，避免宽松的外部流动性对国内金融乃至经济产生负面影响。
美联储于去年末放弃持续七年的零利率政策，开始加息，但有迹象表明其加息节奏会比早前预期缓慢。日本银行于今年初加入欧洲央行、瑞士央行、瑞典央行和丹麦央行等实施负利率的央行阵营，但对于负利率的实际效果还存在争论。
一些主要央行在继续实施超低利率甚至负利率的同时，开始尝试其他手段，扩大资产负债表。截至今年7月末，全球收益率为负的主权债券规模已达13万亿美元，创历史新高。(完)
(发稿 李宏薇/吕雯瑾；审校 林高丽/乔艳红)
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