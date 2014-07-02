人行取消银行对客户美元挂牌买卖价差管理

路透北京7月2日 - 中国央行发布通知称，取消银行对客户美元挂牌买卖价差管理，由银行根据市场供求自主定价，促进外汇市场自主定价。

中国国家外汇管理局网站周三引述了日前发布的《中国人民银行关于银行间外汇市场交易汇价和银行挂牌汇价管理有关事项的通知》。该通知自发布之日起施行。

通知的主要内容还包括：吸收2011年以来人民币对部分货币的中间价形成方式和交易价浮动幅度管理的新进展，进一步提高政策透明度。

此前央行在3月份宣布扩大外汇市场人民币兑美元汇率浮动幅度，银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度为2%，外汇指定银行为客户提供当日美元最高现汇卖出价与最低现汇买入价之差不得超过当日汇率中间价的幅度为3%。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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