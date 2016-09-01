总体看人民币在合理均衡水平上基本稳定 但负债杠杆较高--易纲（更新版）

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路透北京9月1日 - 中国人民银行副行长易纲周四在杭州称，总体看人民币在合理均衡水平上保持基本稳定，且人民币的波动率较小；而且G20已达成共识，不以竞争为目的货币贬值，并就汇率进行更紧密地沟通和协调。

新华网直播援引易纲在G20峰会中国央行中外媒体吹风会上称，从短期看全球的主要问题是有效需求不足，G20承诺各自以及共同使用所有的工具，主要包括货币、财政和结构性改革政策，目标就是促进全球经济能够强劲、持续、平衡和包容性的增长。

“总体而言，人民币在合理均衡水平上保持基本稳定，另外就是人民币对这几个篮子的走向也是比较稳定的，”易纲称，“如果大家要从一个稍微长一点的时期来看，就可以看出虽然是有涨有跌，但是总体来讲是比较稳定的。”

他表示，中国央行始终坚持市场化取向，不断完善人民币汇率的形成机制，中国逐步形成收盘汇率加上一篮子货币的汇率变化的人民币汇率中间价形成机制，增强了规则性，增强了透明度，使得市场有一个稳定的预期。

他指出，虽有美联储加息预期，有英国脱欧的冲击，总体看人民币相对于其他储备货币、可兑换货币是比较稳定，人民币波动率比较小，相对于其他新兴市场货币的稳定性更强。其总体波动率是小于绝大多数储备货币，也大大地小于新兴市场的货币。

“汇率对实体经济是有一些影响，但是我觉得最好是保持合理均衡。我们G20有一个共识，就是不以竞争为目的货币贬值，”易纲称，G20一个共识是就汇率进行更紧密地沟通和协调，这些已有规则，将使汇率比较平稳。

他认为，中国现在的杠杆率比较高，即企业、政府、居民所有的负债相对于GDP的这样一个比例相对高。但中国经济6.5%-7%之间的增长率，在全世界范围内还是最强劲的。

“面对上述这样一个比较复杂、而且有的时候要考虑多方面平衡的形势，我们的货币政策是稳健的货币政策，”易纲称，稳健货币政策有几个要素，包括保持流动性的合理充裕，发挥信贷政策的作用，为供给侧改革创造一个适度的、良好的货币金融环境

**更广泛参与游戏规则的制定**

对于国际货币体系方面，易纲称，中国对国际货币体系改革的思路就是要更广泛地参与游戏规则的制定，更平衡地考虑全世界发达国家、发展中国家、新兴市场这样一个平衡的、互利共赢的关系，所以中方能够制定出更加开放、透明、公平和有竞争力的游戏规则。

他指出，一个好的国际货币体系能维护全球金融市场的稳定；能够及时地识别风险、预警风险，然后防止危机，一旦发生了危机它能够很有效地处置危机；还能促进全球经济增长。

中国在建设国际货币体系方面做了很多工作，包括研究扩大SDR的使用，加强全球金融安全网的建设，完善主权债务的重组机制；并改善资本流动的监测和应对，这样就可以更好提前预防风险、预警风险等。

关于世行日前在中国银行间市场发行的SDR债券，易纲称，首批5亿SDR相当于大概47亿人民币，它发行的利率是0.49%，如果换算成人民币的利率，相当于2.39%。

他指出，投资SDR债券可以自动分散风险，并且用SDR记账可以减少汇率之间的波动性；未来中国将来会在市场的基础设施方面，在清算、在发行、在托管等等环节都为SDR债券和其他SDR计价金融产品的发行创造更好的条件。

谈到绿色债券时，易纲透露，今年前七个月中国发行的绿色债券已经达到1,200亿元人民币，占全球同期发行绿色债券的40%左右。

至于负利率问题，他认为要全面地考虑，要综合看待这个负利率，要有一个全面的评估。

易纲表示，中国一直是支持国际货币基金组织（IMF）的改革，提升有活力的新兴国家和发展中国家的发言权和代表性。

2016年G20领导人峰会将于9月4-5日在浙江杭州举行。而此前，7月23-24日已在中国成都举行G20财长和央行行长会。（完）