中国央行报告：完善人民币汇率中间价报价机制，将延长外汇交易时间

路透北京11月6日 - 中国央行周五发布了2015年第三季度货币政策执行报告，并推出“完善人民币汇率中间价报价机制”的专栏。央行指出，当前不存在人民币汇率持续贬值的基础，未来将坚持市场化取向，并延长外汇交易时间。

以下为该专栏的全文：

2005年汇率形成机制改革以来，人民币汇率中间价作为基准汇率，对于引导市场预期、稳定市场汇率发挥了重要作用。但前一段时间，市场预期美联储将在2015年年内加息，导致美元总体走强，人民币实际有效汇率相对于全球多种货币表现较强。根据国际清算银行的测算，2014 年以来至2015年7月人民币名义有效汇率和实际有效汇率分别升值 11.6%和 11.3%，与此同时我国货物贸易则保持较大顺差，市场主体对人民币汇率的趋势认识不同，导致人民币汇率中间价偏离市场汇率幅度较大，持续时间较长，影响了中间价的市场基准地位和权威性。

为避免失衡过度累积，需要通过增强中间价的市场化程度和基准性加以调整。2015 年8月11日，人民银行宣布完善人民币汇率中间价形成机制，做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价。一方面在机制上加大市场供求对汇率形成的决定性作用，提高中间价的市场化程度；另一方面则顺应市场的力量对人民币汇率适当调整，使汇率向合理均衡水平回归。中间价与市场汇率之间的偏离得到校正，中间价的基准作用明显增强。各方面对此次改革的评价总体正面，改革取得了预期效果。

完善人民币汇率中间价形成机制改革推出后，外汇市场一度出现短暂波动。人民银行加强沟通，引导预期，向市场提供流动性，同时采取了宏观审慎措施，抑制投机性交易，防止顺周期行为和“羊群效应”。这些宏观审慎措施并非行政管制，而是具有价格型、透明、非歧视性、临时性的特征。在综合措施的作用下，目前外汇供求趋于平衡，汇率预期平稳，外汇市场稳定。

从国际国内经济金融形势看，当前不存在人民币汇率持续贬值的基础。一是我国经济增速相对较高。2015 年前三季度，面对复杂严峻的国际国内环境和各种困难挑战，我国经济仍增长 6.9%，从全球横向比较看保持了较高的增速。近期主要经济指标总体较为平稳，经济运行有积极变化，为人民币汇率保持稳定提供了良好的宏观经济环境。

二是我国经常项目长期维持顺差，2015 年前三季度货物贸易顺差达 4241 亿美元，这是决定外汇市场供求的主要基本面因素，也是支持人民币汇率的重要基础。

三是近年来人民币国际化和金融市场对外开放进程加快，境外主体在贸易投资和资产配置等方面对人民币的需求逐渐增加，为稳定人民币汇率注入了新动力。

四是市场预期美联储加息导致美元在较长一段时间走强，市场对此已基本消化。未来美联储加息这一时点性震动过后，相信市场会有更加理性的判断。

五是我国外汇储备充足，财政状况良好，金融体系稳健，为人民币汇率保持稳定提供了有力支撑。

未来，人民银行将坚持市场化取向，根据中央的改革部署和国际收支格局的变化规律，稳妥有序完善市场化汇率形成机制，发挥市场在汇率形成中的决定性作用，增强人民币汇率双向浮动弹性，建立汇率调节国际收支的市场化长效机制，促进国际收支平衡。推动外汇市场发展和对外开放，丰富外汇产品，延长外汇交易时间，引入合格境外主体，促进形成境内外一致的人民币汇率。（完）