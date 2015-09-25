人行官员称短期人民币汇率可能有超调 但长期会向均衡值靠拢

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海9月25日 - 中国人民银行调查统计司司长盛松成周五在上海表示，人民币汇率不具备持续贬值的基础，短期人民币汇率可能有超调，但长期会向均衡值靠拢；而中国宏观调控政策还有很大空间。
他在出席2015年中国金融创新论坛时并指出，短期内即使人民币有贬值压力，贬值幅度不会太大，中国对国际长期资金的吸引力依然存在；而在利率回落期启动汇改，正当其时。
他谈到，金融市场波动与资本账下开放没有直接联系；金融改革时间若过长，成本会更大。
盛松成还称，中国金融业监管已不能适应混业经营的需要，而中国利率市场化改革还可加大力度。
中国央行自8月26日起，下调金融机构人民币贷款和存款基准利率，其中，金融机构一年期存款基准利率下调0.25个百分点至1.75。同时，放开一年期以上（不含一年期）定期存款的利率浮动上限，活期存款以及一年期以下定期存款的利率浮动上限不变，目前其浮动上限为1.5倍。（完）
(发稿 林琦；撰写 边竞；审校 林高丽)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。