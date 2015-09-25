人行官员称短期人民币汇率可能有超调 但长期会向均衡值靠拢

路透上海9月25日 - 中国人民银行调查统计司司长盛松成周五在上海表示，人民币汇率不具备持续贬值的基础，短期人民币汇率可能有超调，但长期会向均衡值靠拢；而中国宏观调控政策还有很大空间。

他在出席2015年中国金融创新论坛时并指出，短期内即使人民币有贬值压力，贬值幅度不会太大，中国对国际长期资金的吸引力依然存在；而在利率回落期启动汇改，正当其时。

他谈到，金融市场波动与资本账下开放没有直接联系；金融改革时间若过长，成本会更大。

盛松成还称，中国金融业监管已不能适应混业经营的需要，而中国利率市场化改革还可加大力度。

中国央行自8月26日起，下调金融机构人民币贷款和存款基准利率，其中，金融机构一年期存款基准利率下调0.25个百分点至1.75。同时，放开一年期以上（不含一年期）定期存款的利率浮动上限，活期存款以及一年期以下定期存款的利率浮动上限不变，目前其浮动上限为1.5倍。（完）