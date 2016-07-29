分析：中国央行连两周净投放 受困“流动性陷阱”货币政策难宽松

作者 吕雯瑾

路透上海7月29日 - 中国央行公开市场本周连续第二周净投放，规模并创一个月新高，7月下旬以来因缴税等导致的资金面波动亦得以平抑，月末并重返宽松；预计在流动性调节方面，中国央行将继续侧重以公开市场操作及MLF（中期借贷便利）等定向工具为代表的中短期、结构性工具。

业内人士并认为，决策层近日提出将适度扩大总需求和着力供给侧改革，年内货币政策将以稳为上，而财政刺激有望加力。考虑到货币政策正面临“流动性陷阱”挑战，以及人民币贬值预期存在恶化的风险，短期内可能还难见到好的降准时机。

“从近期政治局会议传达的信息来看，我们倾向于认为，下半年的货币政策将比以前偏紧一点。”瑞穗证券宏观经济研究员樊磊说。

他进一步解释称，货币政策宽松对刺激真实的企业经营活动的效率在降低，对于资产交易的带动效应却非常强，无论是房地产还是债券市场，都容易出现大规模的杠杆交易和资产价格上涨。

他认为，目前中国仍面临资本外流压力，为了维持正常的货币增速，需要相应补充货币供应，但决策层当前对降准等手段态度显然十分谨慎。在7月资金面出现紧张时，央行以公开市场操作和MLF应对而没有采取降准措施，说明其很不希望流露出宽松的信号。

中共中央政治局周二召开会议称，国内经济下行压力依然较大，要坚持适度扩大总需求，继续实施积极财政政策和稳健货币政策，引导货币信贷和社会融资合理增长；同时着力加强供给侧结构性改革，在降成本方面，重点是增加劳动力市场灵活性、抑制资产泡沫和降低宏观税负。

中国央行公开市场本周累计进行了6,100亿元人民币的七天期逆回购操作，中标利率仍持稳于2.25%；对冲当周到期的2,850亿元逆回购后，本周净投放3,250亿元，上周则为净投放2,653亿元。其他资金回收方面，周一(25日)有1,010亿元中期借贷便利(MLF)到期。

而随着资金面趋宽松，央行单日逆回购规模亦有收敛之势，周五操作量与到期量持平，终结此前连续九个交易日的单日净投放。

此外，樊磊还提到，如果中国的货币政策进一步放松，或将加剧人民币汇率的贬值压力。从这一角度考虑，在G20会议召开之前都不是降准的好时机。

2016年G20(20国集团)领导人第11次峰会将于9月4日至5日在浙江杭州举行，这是中国首次担任G20集团主席国。

上周末在成都举行的G20财长和央行行长会议公报称，将使用所有政策工具促进经济增长。货币政策将继续支持经济活动，保持价格稳定，但仅靠货币政策不能实现平衡增长；在强调结构性改革关键作用同时，财政战略对于促进实现共同增长目标同样重要。

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**货币政策受困“流动性陷阱”**

尽管中国二季度GDP同比增速持稳在6.7%，但下半年经济下行压力仍高企；其中6月狭义货币供应量(M1)同比增速24.6%创六年新高，且连续九个月高于广义货币供应量(M2)增速，企业存款高企与投资意愿不足并存现象备受关注。不少业内人士指出，“流动性陷阱”现象的出现，显示货币政策的边际效用正在下降。

樊磊认为，M1增速高主要是企业存款快速上升的体现。企业囤积大量现金而不去做投资，表现出企业部门去杠杆的特点。其中，居民存款通过购买住房等方式转移到企业，另外政府扩大赤字和加快财政投放，政府借款创造了更多存款，这部分也转移到了企业。

“我们一直期待看到中国企业部门降低它的债务杠杆、其他部门增加杠杆，目前这个迹象已经出现了。从杠杆调整的角度，财政的扩张可能更好一些，货币政策对企业部门去杠杆能产生的效果很小，”他称。

中国央行调查统计司司长盛松成本月中表示，从M1和M2剪刀差趋势来看，中国企业已经出现“流动性陷阱”现象。货币供给再增加，也会被货币需求所吸收，投资也很难再增加，货币政策有效而有限；建议适当增加政府债券发行，提高财政赤字率到4%-5%。

中金公司宏观研究团队指出，M1增速持续上行，可能是政策不确定性高企和经济活动低迷形成自我强化循环的表征之一。若政策环境无明显变化，M1同比增速在10月前可能难以回落至20%以下。

光大证券固定收益研究团队亦认为，尽管中国央行采取多种货币工具引导金融机构降低贷款利率和社会融资成本，支持实体经济增长，但是由于企业部门的带息债务余额处于较高水平，大量资金被用于企业的还本付息，并未转化为投资。在M2对经济增长的边际贡献降低的大环境下，政策调控的重心需进一步向财政政策倾斜。

中国财政部长楼继伟则在G20财长和央行行长会议上提出，近年来各经济体财政政策和货币政策的政策效应均递减，其深层次原因是中长期结构性失衡，全要素生产率减缓，收入分配不均和创新驱动不足。G20国家需要加强沟通协调，凝聚政策共识，引导市场预期，提高货币政策的前瞻性与透明度，增强财政政策的有效性。

2015年6月25日，央行为稳定半年末的短期流动性，再度重启逆回购，随后逆回购一直延续例行操作，12月31日暂停一次后又恢复。自今年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行，除3月初降准后有两日暂停操作外，其余均正常进行。

春节前一段时间，央行逆回购操作以14天和28天期为主，利率分别为2.40%和2.60%；春节后则仅进行七天期逆回购操作，利率持平于2.25%。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。(完)