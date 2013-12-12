人行鼓励境外开发人民币计价投融资金融产品--官员

路透北京12月12日 -中国人民银行货币政策二司司长李波称，随着人民币跨境使用规模的逐步扩大以及中国金融市场的进一步开放，人民币作为计价货币具有一定的前景，中国应发展离岸人民币市场，鼓励境外机构开发人民币计价的投融资金融产品。

李波在中国金融杂志上发表题为跨境交易人民币计价的前景文章指出，人民币担负计价职能和结算职能，是人民币跨境使用的两个重要组成部分。然而，相对于人民币结算职能，目前人民币计价职能尚有一定程度的滞后，部分跨境货物贸易人民币结算业务中，贸易合同仍以美元等外币计价，而没有采用人民币计价。

“虽然人民币作为计价货币取得了一定进展，但应清醒地看到，跨境交易主体选择使用人民币计价还面临一些困难，人民币作为计价货币尚处于起步阶段。”李波称，跨境交易采用人民币计价已无制度障碍。

李波认为，人民币结算以外币计价，一方面不利于市场主体节约交易成本，另一方面不利于充分发挥跨境人民币业务对境内外人民币金融市场发展的带动作用，不利于推动离岸人民币市场人民币计价金融产品的创新和促进境内金融市场的对外开放。

他提到，涉外经济的管理、核算和统计逐步采用人民币作为计价货币；此外，支持国际金融市场发展人民币金融产品。发展离岸人民币市场，鼓励境外机构开发人民币计价的投融资金融产品，既能丰富和增加离岸人民币金融资产类别，部分满足境外机构的避险和投资需求，也有助于跨境人民币业务的发展。

他并建议，通过开展境内银行境外项目人民币贷款、拓宽境外清算行和境外参加行在境内的人民币融资渠道等多种方式，支持人民币以资本项目向境外输出，增加离岸人民币市场的流动性。

并要继续完善跨境人民币资金清算渠道。在境内代理行、人民币业务清算行等既有跨境人民币资金清算渠道的基础上，建设人民币跨境支付系统(CIPS)。

据初步统计，2012年全国跨境货物贸易人民币结算业务中，采用人民币计价的业务金额占比约为56%。而国际金融市场人民币金融产品仍处于起步阶段，截至2013年9月，香港人民币债券余额达到3,032亿元人民币，与离岸市场发行的美元、欧元、日元债券相差仍较悬殊。

中国央行货币政策二司副司长郭建伟此前称，预计今年跨境贸易人民币结算量能达到去年的两倍。（完）

(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)

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