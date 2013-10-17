人行预警后暂停逆回购 货币政策谨慎意味料趋浓

* 呼应央行喊话贷款增速较快，周四公开市场逆回购暂停

* 这一举动对货币和债券市场的整体影响不太大

* 对于下一阶段公开市场操作方式，市场浮现各种猜测

* M2增速偏快等料令未来货币政策谨慎意味更浓

作者 康熙泽

路透北京10月17日 - 中国央行昨日预警信贷扩张压力偏大的话音刚落，周四就果断在公开市场上暂停了近两个半月来滚动进行的逆回购操作，致本周转为净回笼。因央行吹风在前，市场并未感太大意外。

而因应广义货币供应量(M2)的增速偏快、人民币升值预期骤然升温的情况，市场预期，有经济持续向好的支撑，后期货币政策谨慎意味或更加浓厚。

逆回购的突然暂停也引发了机构对下一阶段公开市场操作方式的各种猜测。分析人士认为，社会融资的增速，以及回收流动性同时保持金融体系的稳定，或是年内央行公开市场操作心中的度量标准。

民生银行金融市场部首席分析师李志强表示，有昨晚央行新闻稿铺垫，对于今天逆回购的暂停并不太感意外。

他认为，可能央行感觉信贷增长过快，所以想回收一些流动性，今天公开市场的举措呼应了昨天的基调，后续不排除还会有一些收紧流动性的动作。

中国9月高于预期的新增贷款，引起了央行的关注。央行周三明确表态，近期贷款增速相对较快，特别是在外贸顺差继续扩大，外汇大幅流入的情况下，货币信贷扩张的压力仍然较大。下阶段，央行将灵活运用各种货币政策工具组合，管理和调节好银行体系流动性，引导货币信贷和社会融资合理适度增长。

“本来这周资金宽松，机构对逆回购需求就有明显下降，周二100亿元的量也只是象征性的，对流动性没有多大影响。”安信证券研究员袁素称。

业内人士透露，中国人民银行公开市场今日未进行任何操作；据此计算，央行本周净回笼445亿元，结束此前连续两周净投放格局（不计9月30日当周情况，因仅有一个工作日）。周二，央行在公开市场上进行了七天期100亿元的逆回购操作，利率持稳在3.9%。

对于逆回购今日缺席的消息，市场反应比较淡定。周四早盘银行间债市现券收益率因此曾短暂走高，不过因资金面仍很宽裕，随后现券趋稳。货币市场方面，主要回购利率总体持稳，隔夜和七天加权利率涨跌幅均在3个基点(bp)之内。

进入6月份，因资金面紧张形势不断加剧，外汇占款趋减，央行先后暂停了正回购操作和央票发行，之后又于7月30日重启逆回购操作。同时7月又现创新之举，对部分已到期的三年期央票进行续发。

欲浏览2013年中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/dep83v

**后续操作种种猜想**

逆回购的暂停，引发了机构对未来公开市场操作方式的各种猜测。有不少业内人士预计，年内正回购甚至央票发行重启不无可能。

国泰君安证券首席债券分析师徐寒飞就表示，从央行的政策目标来看，货币信贷的增速偏快；通胀的风险在回升；短期流动性偏多。在这三点因素推动下，未来公开市场操作的方向上可能会变化，比如说逆回购转成正回购，或者说重启央票。

不过也有交易人士对逆回购再露脸心存美好期待，北京一大型银行交易员直言，下周有近4,000亿元缴税，对资金面影响较大，估计本次停止操作仅是暂时性的，下周仍须逆回购的扶助。

“近两年，市场多次出现宽松后突发紧张，凸显不少机构对流动性判断不足，所以不可掉以轻心。”他说。

但针对这一观点，有业内人士表示，央行的政策操作需有连续性，不然容易混乱市场预期。如果仅为平抑因财税缴款引发的资金波动，央行或可考虑采取定向逆回购等。

回顾今年前三季度，随着流动性格局变化，中国央行已数次调整在公开市场操作，重启正回购、发行央行票据、重启逆回购并创新地续发三年期央票。那么在年内剩余时间内，央行开展公开市场将秉承怎样的度量宗旨呢？

李志强表示，央行主要会把握两点：第一就是在与机构沟通过程中了解资金松紧状况，且在金融机构不会出现风险的情况看，调节流动性水平，把握好回收节奏，避免因收的太过，冲击金融体系稳定的可能。

此外，他认为，央行更重要的是观察社会融资规模的增速，不能让它太快。

初步统计，2013年前三季度社会融资规模为13.96万亿元，比上年同期多2.24万亿元。9月社会融资规模为1.40万亿元人民币，比上年同期少2,413亿元，较上月少1,784亿元。

**后期政策谨慎意味或更浓**

今日早晨美国传来好消息，随着参众两院在最后一刻通过向联邦政府提供新拨款的议案，美国暂时躲过了政府违约的危险，悬在全球市场上的这把达摩克利斯之剑算是暂告安全。

但一波未平，一波又起。本周外汇即期市场惊现突破性走势，人民币升值预期骤然升温。央行在周三新闻稿中亦提出，外汇大幅流入的情况下，货币信贷扩张的压力仍然较大。结合国内实体经济增速稳中有升，市场预计后期货币政策谨慎意味或更加浓厚。

申银万国证券最新报告指出，央行在季度末金融数据公布后的新闻稿并非常规行为，这一明确表态说明，在目前信贷和表外融资双双加速增长现实下，央行紧信贷、压社会融资从而降低M2增速的压力很大，政策将继续紧缩和加码。

袁素也认为，“外汇占款有所恢复，内部的话，虽然四季度国内经济同比会下来一些，不过完成全年目标应该没问题，所以央行这一块的压力不大。这些因素支撑央行货币政策站在一个更偏谨慎的立场。不过大的基调还是中性的，不是完全收紧的。”

中国国家统计局将于周五公布中国三季度国内生产总值(GDP)，及9月工业、消费等数据。

人民币兑美元即期周四午后再创新高至6.0956元，为连续第四天刷新纪录。

央行公开市场上周延续净投放，但明显缩量至330亿元，以部分平滑国庆节前投放的大量资金到期，及缓解月初多数金融机构面临的补缴存款准备金压力。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) --

(周四) --

逆回购 (周二) 100

(周四) --

央票到期 160

央票到期续做 55

正回购到期 --

逆回购到期 650

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净回笼 445 (完)

(审校 林高丽)

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