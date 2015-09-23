中国央行正式发布通知确认扩大跨境人民币净流入额度上限

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京9月23日 - 中国央行周三正式发布便利跨境人民币资金池业务通知，明确进一步扩大跨境人民币净流入额度上限，并放松企业的准入门槛；该措施提升了跨国企业持有使用人民币的可得性，并推动人民币国际化。这也印证了路透此前的相关消息。
央行网站刊登的该通知称，对跨国企业集团双向人民币资金池业务实行上限管理，跨境人民币资金净流入额上限=资金池应计所有者权益*宏观审慎政策系数，该系数为0.5。
路透两周前即引述消息人士透露，中国央行日前进一步扩大跨境人民币净流入额度上限，并放松企业的准入门槛；此举有助于降低企业资金使用成本。宏观审慎政策系数初始值由去年的0.1调整至0.5，这等于扩大了企业境外资金流入额度。
除了资金净流入上限额度扩大外，央行是次通知对开展该业务企业的门槛也有所调整。比如境内外成员企业经营时间由三年调整为一年，境内成员企业年度营业收入由不低于50亿元人民币调整至不低于10亿元；境外成员企业年度营收由不低于10亿元调整至不低于2亿元。
在通过跨境双向人民币资金池流入的资金使用上，通知明确，资金存放于人民币专用存款账户内，按单位存款利率执行，不得投资有价证券、金融衍生品以及非自用房地产，不得用于购买理财产品和向非成员企业发放委托贷款。
该通知并规定，在跨境人民币资金池额度上限中，资金池应计所有者权益增加超过20%的，经申请，结算银行可以为其调增人民币资金净流入额上限。（完）
欲浏览通知全文，请点选中国央行网站：here
(发稿 李贺；审校 张喜良)
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