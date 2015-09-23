中国央行正式发布通知确认扩大跨境人民币净流入额度上限

路透北京9月23日 - 中国央行周三正式发布便利跨境人民币资金池业务通知，明确进一步扩大跨境人民币净流入额度上限，并放松企业的准入门槛；该措施提升了跨国企业持有使用人民币的可得性，并推动人民币国际化。这也印证了路透此前的相关消息。

央行网站刊登的该通知称，对跨国企业集团双向人民币资金池业务实行上限管理，跨境人民币资金净流入额上限=资金池应计所有者权益*宏观审慎政策系数，该系数为0.5。

路透两周前即引述消息人士透露，中国央行日前进一步扩大跨境人民币净流入额度上限，并放松企业的准入门槛；此举有助于降低企业资金使用成本。宏观审慎政策系数初始值由去年的0.1调整至0.5，这等于扩大了企业境外资金流入额度。

除了资金净流入上限额度扩大外，央行是次通知对开展该业务企业的门槛也有所调整。比如境内外成员企业经营时间由三年调整为一年，境内成员企业年度营业收入由不低于50亿元人民币调整至不低于10亿元；境外成员企业年度营收由不低于10亿元调整至不低于2亿元。

在通过跨境双向人民币资金池流入的资金使用上，通知明确，资金存放于人民币专用存款账户内，按单位存款利率执行，不得投资有价证券、金融衍生品以及非自用房地产，不得用于购买理财产品和向非成员企业发放委托贷款。

该通知并规定，在跨境人民币资金池额度上限中，资金池应计所有者权益增加超过20%的，经申请，结算银行可以为其调增人民币资金净流入额上限。（完）

欲浏览通知全文，请点选中国央行网站：here