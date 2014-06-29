中国央行在巴黎和卢森堡建立人民币清算安排

路透北京6月29日 - 中国人民银行宣布，周六分别与法兰西银行和卢森堡中央银行签署合作备忘录，将在巴黎和卢森堡建立人民币清算安排；之后，将确定巴黎和卢森堡的人民币业务清算行。

周日刊登在中国央行网站的新闻稿称，巴黎和卢森堡人民币清算安排的建立，将有利于中法和中卢两国企业和金融机构使用人民币进行跨境交易，进一步促进贸易、投资自由化和便利化。

中国海关数据显示，今年前五个月，中法两国进出口商品总额达到222亿美元，占同期中国与欧盟商品贸易总额近一成。

中国央行正大力推进人民币国际化，目前已在香港、台湾、新加坡、法兰克福、伦敦等地建立跨境人民币清算安排和清算行。

跨境人民币资金清算和结算有三个渠道：一是通过境外人民币业务清算行进行清算；二是通过境内代理行进行清算；三是通过开立非居民账户进行结算。（完）

(发稿 钟华; 审校 林高丽)

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