中国央行在巴黎和卢森堡建立人民币清算安排

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京6月29日 - 中国人民银行宣布，周六分别与法兰西银行和卢森堡中央银行签署合作备忘录，将在巴黎和卢森堡建立人民币清算安排；之后，将确定巴黎和卢森堡的人民币业务清算行。
周日刊登在中国央行网站的新闻稿称，巴黎和卢森堡人民币清算安排的建立，将有利于中法和中卢两国企业和金融机构使用人民币进行跨境交易，进一步促进贸易、投资自由化和便利化。
中国海关数据显示，今年前五个月，中法两国进出口商品总额达到222亿美元，占同期中国与欧盟商品贸易总额近一成。
中国央行正大力推进人民币国际化，目前已在香港、台湾、新加坡、法兰克福、伦敦等地建立跨境人民币清算安排和清算行。
跨境人民币资金清算和结算有三个渠道：一是通过境外人民币业务清算行进行清算；二是通过境内代理行进行清算；三是通过开立非居民账户进行结算。（完）
(发稿 钟华; 审校 林高丽)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。