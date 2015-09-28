版本:
中国
中国财经 | 2015年 9月 28日 星期一 10:08 BJT

中国央行与格鲁吉亚央行签署双边本币互换框架协议

路透北京9月28日 - 中国人民银行行长周小川出席第34届中黑巴行长会并与格鲁吉亚央行签署双边本币互换框架协议。

中国央行网站周日晚间刊登的公告称，此举表达了建立双边本币互换安排的意愿，以加强双边货币合作、推动双边本币结算、促进两国贸易和投资便利化。（完）

(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐