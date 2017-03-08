中国央行副行长称人民币地位会愈发稳定 未来国际化将由市场驱动

路透上海3月8日 - 全国政协委员、中国央行副行长易纲表示，人民币在国际货币体系中的位置会越来越稳定，随着人民币国际化进程的推进，将来会有更多的贸易和投资使用人民币，且完全由市场驱动。

上海证券报周三援引他在中国政协人大两会期间的话称，政府工作报告中表述的一大要点就是人民币总体上是稳定，人民币国际化会继续稳步推进。

“我们公平对待各种货币，包括美元、日元、欧元、人民币等，如果企业要选择人民币可以节约交易成本，大家都有好处，我们也觉得这是件好事。”易纲称。

他并指出，人民币于去年正式加入了SDR，整体上稳定且强势。过去十年，人民币实际有效汇率和名义有效汇率均为升值。（完）