中国央行首次动用本币互换协议支持中韩贸易 战略合作提速

路透北京5月30日 - 中国央行周五宣布，首次动用双边本币互换协议对方货币，以4亿韩元（约合240万元人民币）支持企业贸易融资。分析人士称，在中韩近期政经交流密切的背景下，此举象征意义大过实际作用，显示两国战略合作正在提速。

刊登在央行网站上的新闻稿表示，这是中国人民银行首次在双边本币互换协议下动用对方货币。其具体做法是中国央行将韩元资金借给商业银行，由商业银行向企业发放贸易融资贷款，企业用以支付从韩国的货物和服务贸易进口。

另据交通银行(3328.HK)(601328.SS)新闻稿，该行成为中国首家启用中韩货币互换资金的银行。交行此次申请的中韩货币互换金额为4亿韩元，期限为六个月，通过开立在友利银行（中国）的账户入账，用于向中国境内的韩资企业发放韩元融资，支持中韩贸易往来。

一韩资银行客户经理对路透表示，由于金额很低，其实际作用很小，象征性更强。

“中韩签过互换协议还没用过韩元，需求目前还是很少，目前两国贸易融资主要还是用美元，少量用人民币。不过随着跨境人民币结算的增长这方面需求也在上升，这肯定是美国不愿意看到的。”他说。

央行新闻稿称，（中韩）两国货币当局动用本币互换资金通过商业银行为两国企业提供贸易融资支持，有利于加强双方金融合作，降低两国企业融资和汇兑成本，促进双边贸易发展。

央行并表示，中韩经贸往来密切，2013年双边贸易额达2,742亿美元。两国货币当局签订互换协议以来，韩国央行多次动用人民币资金，此次中国人民银行首次动用韩元资金进一步提升了双边本币互换协议下合作的水平。

新闻稿并表示，未来中国央行将与包括韩国央行在内的境外货币当局密切合作，进一步发挥本币互换协议的积极作用，扩大双方本币在贸易和投资中的使用，促进双边贸易和投资。

**中韩战略合作提速**

分析人士指出，近期中韩政经互动频繁、有升温之势，此举也是体现之一。

独立金融战略研究机构--MFI金融研究中心首席研究员江勋分析认为，基于对上游供应链安全和市场扩张的需求，韩国不得不重视中国逐渐构建的大陆经济自循环圈；加之历史和安全因素，韩国有加强与中国合作的需求。另外，中国也需要推进东亚经济整合。

“中韩自贸区应该快了。央行这件事的象征意义就在于中国支持韩元，意味着未来两国央行会增持对方货币作为储备货币，像中俄那样签订协议双边货币直接结算也不是没有可能的。”江勋说。

中韩自贸区第十一轮谈判本周在中国四川省举行，双方将就货物贸易、服务贸易、投资、原产地规则等领域开展磋商。中韩自贸区谈判于2012年5月正式启动，现已完成模式阶段谈判。

中国外交部网站刊登的新闻稿称，本周二(27日)中国外交部长王毅出席中国驻韩国使馆招待会时表示，今天的中韩关系正处于“历史最好时期”，并称“中方愿选择韩国作为更加重要的合作伙伴，丰富和深化中韩战略伙伴关系。”

“中国已经是韩国最大的贸易伙伴，最大的出口对象国，最大的进口来源国，最大的外贸投资国，最大的人员往来对象国，最大的海外留学生来源国。”王毅说。

2009年以来，中国人民银行先后与23个境外货币当局签订了总规模超过2.5万亿元人民币的双边本币互换协议。不同于发达经济体间签订的旨在应对危机的货币互换协议，中国人民银行与境外货币当局签订本币互换协议的目的不仅包括维护区域金融稳定，还包括促进双边贸易和投资。

与有关央行或货币当局签署系列本币互换协议，一方面是为了应对短期流动性问题，同时，也是支持互换资金便利双边间贸易融资。其运作机制是，央行通过互换将得到的对方货币注入本国金融体系，使得本国商业机构可以借到对方货币，用于支付从对方进口的商品。

例如中国与韩国签署货币互换协议后，韩国中央银行可根据需要将得到的人民币注入本国金融体系，韩国企业从中国进口商品时，就不必再使用美元作为交易的中介货币，而是可以直接从本国金融机构借入人民币进行结算。中国出口企业则可收到人民币计值的货款，以有效规避汇率风险、降低汇兑费用。（完）

(发稿 李然/谢衡/林琦; 审校 张喜良/杨淑祯)

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