人行官员称余额宝投资的银行存款应受存款准备金管理

路透北京3月18日 -中国人民银行调查统计司司长盛松成撰文称，从金融工具性质看，货币市场基金的流动性接近银行存款。在中国，余额宝类基金产品将绝大部分资金投向银行协议存款更使其具有存款特性。因此，货币市场基金也与存款一样面临流动性风险、涉及货币创造等问题。对货币市场基金实施准备金管理可以以其存放银行的款项为标的。

一是应对大规模集中赎回带来的流动性风险。历史上各国建立存款准备金制度的最初目的就是应对大规模挤提带来的流动性风险，维护银行体系的稳定。虽然余额宝投资于流动性较高的货币市场产品，平均期限较短，而且建立了赎回行为预测等应对机制，风险相对较低，但不能完全排除大规模集中赎回的风险。目前余额宝存款与银行业金融机构各项存款之比约为0.5%,如果爆发大规模集中赎回,对余额宝和银行流动性的影响都较大。

二是控制货币创造，提高货币政策有效性。存款准备金的另一个重要作用，也是现代各国存款准备金制度的重要功能，是控制银行的可贷资金规模从而控制货币创造，因而调整存款准备金率是许多国家货币政策的重要工具，我国就曾多次调整法定存款准备金率来调控货币供应量。余额宝募集资金的增加意味着受准备金管理的银行一般存款的减少；余额宝存入银行的资金不缴存准备金，理论上这部分资金可以无限派生、可以无限创造货币供给，由此影响货币政策调控的有效性。

三是保证市场公平竞争，压缩监管套利空间。证券投资基金的理论基础是通过投资组合分散风险，在风险可控的基础上获取相对较高的投资回报。而由于不受存款准备金管理，余额宝无需考虑复杂的投资组合，而是将95%的资金投资于银行存款并享有无风险收益，以基金之名行存款之实。非存款类机构存入存款类机构的同业存款本质上就是存款，其合约性质与一般存款并无不同，理应按统一原则监管，同业存款也应像一般存款一样缴存法定准备金。

四是使基金资产更多投向直接融资工具，促进金融市场的完善和发展。货币市场基金的本质是通过市场进行直接投融资。因此，在美国等发达国家，货币市场基金主要投资于短期债券。而在我国，余额宝等货币市场基金主要投资于银行存款，资金并未真正“脱媒”，这在一定程度上影响了金融市场的效率。如果存放银行需要缴存准备金，余额宝成本将增加，收益将下降，可能更多投向短期债券等直接融资工具，回归基金的本质，促进金融市场的完善和发展。

需要指出的是，中国存款准备金政策的实施及其作用与美国等发达国家有所不同。广义货币M2目前仍是我国货币政策的中间目标，法定存款准备金率仍是中国主要的货币政策工具之一，是中国调节货币供应量和社会流动性、保持物价基本稳定的重要手段。三是发达国家存款准备金率很低甚至为零，对金融机构影响不大，与准备金相关的监管套利空间也很小，货币市场基金主要投资于债券。中国法定存款准备金率目前高达20%左右，是否缴存准备金对金融机构的资金成本影响很大。

从事存、贷款业务的银行不同于一般的工商企业，前者的运行对经济社会的稳定与发展影响更大、更直接、范围更广，因此银行及其业务往往会受国家更严格和特殊的监管，银行为此需付出较高的监管成本，这也是银行作为特殊行业所须承担的社会义务，缴存低息甚至无息的存款准备金就是这种义务之一。

综上所述，在中国，余额宝等货币市场基金投资的银行存款应受存款准备金管理。此外，其他非存款类金融机构在银行的同业存款与货币市场基金的存款本质上相同，按统一监管的原则，也应参照货币市场基金实施存款准备金管理。

随着金融市场的发展，货币市场基金对银行存款的分流是一个自然的过程。上世纪70年代，美国货币市场基金总额与存款类金融机构存款总额之比仅为1%；到90年代末，这一比例已超过60%，至此货币市场基金已形成与银行分庭抗理之势。中国货币市场基金虽然起步较晚，但近年来互联网与金融的结合加速了基金分流存款的过程。对包括余额宝在内的货币市场基金实施存款准备金管理，将缩小监管套利的空间，让金融市场的竞争环境更加公平合理，让货币政策的传导更加有效。

余额宝等互联网货币市场基金利用互联网便捷高效的技术特性和强大的渗透能力，推动了传统金融行业的市场化，有助于实现“普惠金融”的理念，但所有的金融业务都应遵循统一监管的原则，这样才能保证市场的公平竞争，防范和控制金融风险，实现整个金融体系的安全稳健和有效运行。（完）

（作者单位：中国人民银行调查统计司。本文仅反映作者的观点，不代表所服务机构的意见。）

(发稿 谢衡; 审校 黄凯)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。